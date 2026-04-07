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Homicidio

Un alumno de 17 años mata a su profesora de Lengua y Literatura por "venganza personal"

La docente, de 55 años, mantenía una larga disputa con el alumno, que ha sido detenido por homicidio. Ha ocurrido en un colegio de Rusia.

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Un aula de colegio vacíaFreepik

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Juan Muñoz
Publicado:

Un alumno menor de edad ha matado a su profesora de Lengua y Literatura en un colegio situado en la región rusa de Perm. La fallecida, de 55 años, fue atacada por el alumno, de 17, resultando herida de gravedad y falleciendo poco después.

"Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Olesya Baguta, profesora de lengua y literatura rusa en la Escuela Nº5 de Dobrianka, no pudo ser salvada", ha anunciado Dimitri Majonin, gobernador de Perm, Rusia.

Varios testigos aseguran que profesora y alumno mantenían una larga disputa y que el menor terminó atacándola por "venganza personal", antes de ser detenido por un delito de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 6h de la mañana (hora en Moscú) en Dobrianka, ciudad situada a unos 53 kilómetros de Perm.

Varias unidades de emergencia se desplazaron hasta el colegio encontrándose a la profesora en estado crítico. Falleció después de ser trasladada de urgencia al hospital.

El suceso ha provocado una enorme conmoción en el colegio, que ha reanudado las clases de forma online.

Violencia en los colegios rusos

No se trata de un hecho aislado, pues en lo que va de 2026, las autoridades han frustrado un total de 21 ataques en colegios, según cifras del ministerio del Interior ruso.

Mientras que las autoridades rusas atribuyen los ataques a lainteligencia ucraniana, los expertos alertan de posibles focos de radicalización por la guerra y la creciente xenofobia que azota al país.

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