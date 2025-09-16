Guerra en Gaza
La Comisión Internacional de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza y exige acciones inmediatas
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU, emitió este martes un contundente informe en el que acusa a Israel de cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.
Publicidad
Tras meses de investigaciones rigurosas que abarcan desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2025, la Comisión concluyó que las fuerzas israelíes han perpetrado actos que cumplen con cuatro de los cinco criterios del genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Actos genocidas documentados
El informe señala que Israel ha llevado a cabo acciones tales como asesinatos, lesiones graves a la integridad física y mental, imposición deliberada de condiciones de vida que amenazan la supervivencia parcial o total del grupo palestino, y medidas dirigidas a impedir la natalidad. Estos hechos, según la Comisión, reflejan una intención clara de destruir al grupo palestino en Gaza.
Entre las pruebas recogidas, se mencionan operaciones militares masivas, la imposición de un bloqueo total que ha desencadenado hambruna, la destrucción sistemática de infraestructuras sanitarias y educativas, violencia sexual y de género generalizada, ataques directos contra niños y lugares religiosos y culturales, además del incumplimiento de órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Responsabilidad de las autoridades israelíes
La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, afirmó que la responsabilidad recae en las más altas esferas del gobierno israelí, incluyendo al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant, señalados por incitar y orquestar esta campaña genocida. Según el informe, las autoridades israelíes no han investigado ni sancionado estos actos, lo que constituye una clara omisión que favorece la impunidad.
"La única conclusión razonable es que existe una intención genocida"
"La única conclusión razonable es que existe una intención genocida", puntualizó Pillay, quien también criticó que Israel ha ignorado órdenes provisionales de la CIJ y advertencias de organismos internacionales.
Llamado urgente a la acción
La Comisión exigió a Israel el fin inmediato del genocidio, el levantamiento del asedio, la apertura total y sin trabas a la ayuda humanitaria y el acceso irrestricto de organismos internacionales como la UNRWA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos.
Además, instó a la comunidad internacional a ejercer sus obligaciones legales para detener esta campaña genocida, incluyendo el cese de transferencias de armas y equipos militares a Israel, y la apertura de investigaciones contra personas o entidades que participen directa o indirectamente en estos crímenes.
Pillay concluyó advirtiendo que "la inacción frente a pruebas claras de genocidio equivale a complicidad" y llamó a no permanecer en silencio ante esta crisis humanitaria y política.
Más Noticias
- El rastro de ADN y los mensajes que cercan a Tyler Robinson: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar"
- Trump demandará al New York Times y les pide 15.000 millones de dólares: "¡Y eso se acaba ya!"
- Las protestas a favor de Palestina durante La Vuelta, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad