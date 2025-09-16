La Comisión Internacional de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza y exige acciones inmediatas

Tras meses de investigaciones rigurosas que abarcan desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2025, la Comisión concluyó que las fuerzas israelíes han perpetrado actos que cumplen con cuatro de los cinco criterios del genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Actos genocidas documentados

El informe señala que Israel ha llevado a cabo acciones tales como asesinatos, lesiones graves a la integridad física y mental, imposición deliberada de condiciones de vida que amenazan la supervivencia parcial o total del grupo palestino, y medidas dirigidas a impedir la natalidad. Estos hechos, según la Comisión, reflejan una intención clara de destruir al grupo palestino en Gaza.

Entre las pruebas recogidas, se mencionan operaciones militares masivas, la imposición de un bloqueo total que ha desencadenado hambruna, la destrucción sistemática de infraestructuras sanitarias y educativas, violencia sexual y de género generalizada, ataques directos contra niños y lugares religiosos y culturales, además del incumplimiento de órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Responsabilidad de las autoridades israelíes

"La única conclusión razonable es que existe una intención genocida"

La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, afirmó que, incluyendo al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant, señalados por incitar y orquestar esta campaña genocida. Según el informe, las autoridades israelíes no han investigado ni sancionado estos actos, lo que constituye una

"La única conclusión razonable es que existe una intención genocida", puntualizó Pillay, quien también criticó que Israel ha ignorado órdenes provisionales de la CIJ y advertencias de organismos internacionales.

Llamado urgente a la acción

La Comisión exigió a Israel el fin inmediato del genocidio, el levantamiento del asedio, la apertura total y sin trabas a la ayuda humanitaria y el acceso irrestricto de organismos internacionales como la UNRWA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Además, instó a la comunidad internacional a ejercer sus obligaciones legales para detener esta campaña genocida, incluyendo el cese de transferencias de armas y equipos militares a Israel, y la apertura de investigaciones contra personas o entidades que participen directa o indirectamente en estos crímenes.

Pillay concluyó advirtiendo que "la inacción frente a pruebas claras de genocidio equivale a complicidad" y llamó a no permanecer en silencio ante esta crisis humanitaria y política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com