VÍDEO: Una mujer dada por muerta 'resucita' en el ataúd momentos antes de ser incinerada

Una mujer de 65 años, declarada muerta tras un coma hipoglucémico, ha protagonizado una escena desconcertante en Tailandia. Se encontraba dentro del ataúd y con todo preparado para su incineración, cuando la mujer comenzó a mostrar signos de vida. Justo en el instante previo antes de ser incinerada, varios asistentes aseguraron haber visto cómo el féretro se movía levemente. Segundos después, la mujer empezó a recobrar la conciencia, desatando una conmoción general y obligando a todos a detenerse en el acto.

El abad (figura religiosa), sorprendido ante lo que acababa de ocurrir, suspendió de inmediato la ceremonia y ordenó el traslado urgente de la mujer al hospital. Allí permanece ahora bajo supervisión médica, mientras se evalúa su estado y se investigan las circunstancias que llevaron a darla por fallecida antes de tiempo.

