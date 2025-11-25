Vídeo: El 'sobrecogedor' momento de una madre mientras carga a su bebé flotando en las inundaciones

Las inundaciones por lluvias torrenciales mantienen anegadas amplias zonas de Tailandia y han provocado la muerte de más de 40 personas, según los primeros recuentos oficiales.

Las autoridades calculan casi tres millones de afectados por riadas que bloquean calles, viviendas y vías de comunicación.

En algunas localidades, las imágenes muestran a vecinos subidos a cables de la luz para avanzar sobre el agua y evitar la corriente.

Los equipos de emergencia continúan con rescates y evacuaciones mientras se evalúa el alcance de los daños materiales y el impacto sobre las zonas más expuestas.

