Muere un niño de 11 años tras ser diagnosticado de un virus: la madre lo encontró desplomado sobre el inodoro

La familia todavía desconoce las causas de la muerte del pequeño de 11 años al que el médico le dijo que solo tenía un virus.

Rosario Miñano
Un niño de 11 años muere después de que el médico le diagnosticara un "simple virus". La familia vivía en Braintree, Essex. Frankie-Rae Law se quejaba de que no podía respirar y de que le dolía la garganta desde hace unos días. Su madre, Keleigh Law, lo encontró desplomado sobre el inodoro. Y su muerte se sigue investigando.

Esa misma noche, el joven estaba estaba despierto de madrugada. Se encontraba bien, pero poco después empezó a "jadear" buscado aire "como si tuviera algo atrapado dentro", explica la madre según recoge 'The Sun'. "No puedo respirar", le dijo el pequeño de 11 años a su madre.

La madre le siguió preocupada hasta el cuarto de baño, donde lo encontró muerto sobre el inodoro. "Estaba en el baño desplomado sobre el inodoro, tenía los labios grises, los ojos vidriosos y lo sacudí para despertarlo", recoge el diario citado.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, le practicaron una RCP durante media hora, no se pudo hacer nada por salvar su vida. El equipo de emergencias que acudió a la llamado y atendieron al pequeño aseguraron a los familiares que las probabilidades de que sobreviviera eran "muy escasas" y que, de hacerlo, sufriría daños cerebrales. Fue trasladado a un hospital de Essex, donde los médicos siguieron intentando reanimarlo. Unas horas más tarde, moría.

La madre espera ahora saber de qué murió su hijo y esclarecer qué le pudo ocurrir tras ser diagnosticado de un virus por el médico de cabecera. La familia ha creado una página GoFundMe para darle una despedida. En el colegio donde iba Frankie-Rae Law se está haciendo un pequeño homenaje en su honor y han llevado peluches, flores y tarjetas de cariño.

"Después de esta trágica y desgarradora noticia, sólo quiero hacer todo lo posible para ayudar a la familia. Pensé que sería considerado si todos contribuyéramos con la familia para ayudar con los costos y comprar algo en memoria de Hank. En un momento tan devastador y difícil, el estrés de encontrar fondos puede ser una carga. Me gustaría ayudar a reducirlo. Cada centavo será de gran ayuda en estos momentos difíciles", se puede leer en la web de GoFoundme donde hay más de 4.000 libras recaudadas.

