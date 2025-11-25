Francia estudia implantar la mili obligatoria sin que los jóvenes tengan que ir a combatir a Ucrania

Casi 30 años después de que el expresidente Jacques Chirac aboliera el servicio militar obligatorio en Francia, la vuelta de la mili cobra fuerza en el país.

"Está muy claro que debemos fortalecer el pacto entre las fuerzas armadas y la nación", ha asegurado este martes el presidente Emmanuel Macron, que presentará un "nuevo marco para el servicio" en las fuerzas armadas y responder al "deseo de compromiso" de los jóvenes.

Macron ha anticipado que lo hará durante su visita a la 27ª Brigada de Infantería de Montaña (BIM) en Varces (Isère) este jueves, aunque no ha aclarado si será una formación voluntaria u obligatoria.

Duraría 10 meses y pagarían unos 2.000 euros

Según medios franceses, la mili duraría 10 meses, contemplaría el pago de unos 2.000 euros mensuales netos e incorporaría a 10.000 jóvenes, hombres y mujeres, en una primera fase, y hasta 50.000 para 2035.

El dispositivo, según Le Figaro, partiría del fracaso del Servicio Nacional Universal (SNU) y sustituirá a ciertos contratos existentes: el servicio militar adaptado en los territorios de ultramar y el servicio militar voluntario en la Francia metropolitana, elegidos por unos 6.000 y 10.000 jóvenes cada año.

En una entrevista a la radio RTL y la televisión M6, Macron ha rechazado que en esa formación implique enviar a los jóvenes a Ucrania."Realmente necesitamos, al menos ahora, disipar cualquier idea engañosa de que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania. No se trata de eso en absoluto", ha afirmado el presidente de la República.

Esas ideas se multiplicaron en Francia tras las palabras del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon, que el pasado miércoles dijo que el país debía estar preparado para "aceptar perder a sus hijos".

La mili ya es obligatoria en diez países de la UE

De recuperar la mili, Francia sería el undécimo país europeo en retomar la formación militar obligatoria. Alemania y Bélgica han puesto en marcha iniciativas similares estos últimos meses. El Ministerio de Defensa belga acaba de empezar a enviar cartas a casa a 149.000 jóvenes de 17 años para invitarles a hacer el servicio militar voluntario con una duración de un año y un salario de 2.000 euros netos.

En Alemania, el bloque conservador CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD) han pactado las bases de una ley que debe pasar por el Bundestag con la que pretenden que los ciudadanos de 18 a 25 años acudan al servicio militar obligatorio si no se alcanzan los 80.000 voluntarios a cambio de una remuneración mensual de 2.600 euros netos.

La amenaza de Rusia ha llevado a otros países como Letonia, Dinamarca, Suecia o Croacia a recuperar el servicio militar desde la invasión a Ucrania.

