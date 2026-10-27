La Comisión Europea propone dar más poder a Frontex para agilizar los retornos

"A partir de las lecciones aprendidas en Ceuta este verano, vamos a dar prioridad a la anticipación y prevención de crisis, así como a una respuesta rápida ante situaciones de emergencia", dice Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Bruselas no quiere que imágenes como las del 30 y 31 de julio vuelvan a repetirse. Y eso ha servido de catalizador para poner en marcha una nueva hoja de ruta.

La propuesta de la Comisión se apuntala en cinco claves:

Refuerzo de Frontex : más personal y mejor tecnología.

: más personal y mejor tecnología. Creación de un equipo de Reacción Rápida que pueda intervenir en situaciones de crisis.

que pueda intervenir en situaciones de crisis. Creación de un nuevo Centro de Vigilancia online .

. Creación de un centro de Coordinación de Retornos.

Ampliación de las competencias de Frontex para ayudar con los retornos en terceros países.

Objetivo: reforzar Frontex

La idea de Bruselas es que Frontex, la agencia europea encargada del control de fronteras y costas, tenga más capacidad de actuación en crisis migratorias. "Vamos a contar con nuevas herramientas para que Frontex pueda actuar con más rapidez y eficacia y que, además, disponga de la tecnología más puntera", asegura Virkunnen. Y todo eso pasa, en primer lugar, por aumentar gradualmente el cuerpo hasta llegar a los 30.000 agentes. Con 17.000 agentes que permanecerán a disposición de los estados miembro y que podrán entrar en acción de forma inmediata ante situaciones de crisis.

Agilizar los retornos

"Frontex tiene que ser la piedra angular de las operaciones de retorno", afirma Magnus Brunner, comisario de Interior y Migraciones. Ese es el papel que la Comisión quiere que juegue la agencia, que se implique más en los retornos para agilizar la salida de todas aquellas personas que permanecen de forma ilegal en territorio europeo. Y no solo eso, se permitirá a Frontex dar apoyo (técnico y operativo) a terceros países en materia de retorno. Es decir, podrán ayudar a organizar y llevar a cabo las operaciones de retorno de un tercer país a otro.

Detección de bulos y desinformación

Otra de las grandes novedades es la creación de un Centro de Vigilancia Online que estará también a cargo de Frontex. "Por primera vez, Frontex va a poder supervisar redes sociales detectando contenidos que pongan en peligro la seguridad; podremos atajar esos hechos antes de que acaben en una crisis", explica Brunner. Bruselas quiere que los agentes de Frontex tengan la capacidad jurídica para identificar bulos o campañas de desinformación y poder notificarlo directamente a las plataformas o, incluso, pedir a los propios estados miembro que intervengan y también envíen solicitudes a las plataformas para que traten de parar esos contenidos ilegales.