Los 123 "criminales más peligrosos" de Costa Rica ya están en la megacárcel al estilo Bukele

El Ministerio de Justicia de Costa Rica ha iniciado el traslado de los reclusos al nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Entre los primeros 123 internos ingresados se encuentran los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante, así como varios de los perfiles considerados de mayor peligrosidad en el país.

El pasado 14 de octubre, el Gobierno costarricense inauguró el primer módulo del complejo, con capacidad para 1.020 personas. Se prevé que para el próximo mes de diciembre estén concluidos los cuatro módulos restantes, alcanzando así la capacidad máxima de la megacárcel, estimada en 5.100 plazas destinadas a los criminales más peligrosos del país, según las autoridades.

Un modelo en expansión por América Latina

Con esta iniciativa, Costa Rica se suma a la corriente regional de infraestructuras penitenciarias de máxima seguridad impulsada originalmente por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras la apertura en 2023 del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Desde entonces, diversos gobiernos de América Latina han buscado replicar esta estrategia para frenar la criminalidad organizada.

Aunque el enfoque arquitectónico y de contención es similar, las dimensiones varían sensiblemente entre países. El Salvador cuenta con una capacidad para 40.000 reclusos, es con diferencia la megacárcel con mayores dimensiones. En segundo lugar estaría la hondureña, con un proyecto pensando para 20.000 reos. En tercero, la ecuatoriana, con 15.000 plazas. Y también en la lista, pero con unas dimensiones más moderadas; la costarricense con un espacio para 5.100 reclusos o la colombiana, habilitada para unos 2.000 reclusos.

Debate sobre derechos humanos

Durante la presentación de las instalaciones, las autoridades gubernamentales aseguraron que en el CACCO se respetarán minuciosamente los derechos humanos de la población reclusa, saliendo al paso de las críticas vertidas por sectores de la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales respecto a las condiciones de internamiento y el modelo de contención implementado.

Estos megaproyectos carcelarios se han consolidado como la pieza central en la estrategia de seguridad de la derecha latinoamericana. Para estos mandatarios, la construcción de centros de máxima contención no solo representa una respuesta frontal al crimen organizado, sino también el símbolo más visible de un modelo punitivo de mano dura, cuyo auge coincide con el giro político y el ascenso de gobiernos derechistas en toda la región.﻿

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