Flávio Bolsonaro habría huido a Estados Unidos junto a su familia tras la orden del Supremo de entregar su pasaporte

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro habría huido de Brasil rumbo a Estados Unidos junto a su mujer y sus dos hijas. Así lo han confirmado personas de su entorno a CNN Brasil, después de que la Policía Federal reforzara los controles fronterizos ante el riesgo de que abandonara el país.

La supuesta fuga se habría producido después de que el Tribunal Supremo brasileño le ordenara entregar su pasaporte demtro de una investigación por presunto blanqueo de dinero. Según la información publicada, Bolsonaro no llegó a entregar el documento y la Policía Federal procedió a cancelarlo.

La posible ruta de escape a través de Argentina

Según publica Infobae, el senador habría cruzado la frontera con Argentina utilizando su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú habría tomado un avión privado con destino a Estados Unidos, perteneciente a la compañía Baires Fly S.A. Por su parte, la cadena argentina TN ha difundido imágenes de una aeronave retenida en Puerto Iguazú.

Su hermano niega la fuga

Sin embargo, Eduardo Bolsonaro ha rechazado estas informaciones. En declaraciones al portal brasileño UOL, ha asegurado: "Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra". Eduardo, residente en Estados Unidos desde 2025, había sugerido días antes que su hermano siguiera sus pasos si perdía las elecciones.

Precisamente, esas declaraciones fueron utilizadas por el magistrado Alexandre de Moraes para justificar la orden de entrega del pasaporte ante un posible riesgo de fuga. Flávio Bolsonaro había asegurado inicialmente que cumpliría la decisión judicial, aunque calificó la medida de "aberración".

Un refuerzo de la vigulancia

La Policía Federal de Brasil había reforzado la vigilancia en las fronteras ante la posibilidad de que Flávio Bolsonaro abandonase el país después de su derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Según habrían informado varios medios brasileños, el magistrado Alexandre de Moraes ha concedido al hijo del expresidente Jair Bolsonaro un plazo de 24 horas para entregar el documento, que finaliza este martes.

Bolsonaro niega que tenga intención de abandonar Brasil

Las sospechas sobre una posible salida del país surgieron después de que Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato y residente en Estados Unidos, planteara públicamente que Flávio también debería trasladarse allí.

Sin embargo, el político había rechazado esa posibilidad y acusado al magistrado Moraes de actuar por motivos políticos. "Mi lugar está al lado del pueblo brasileño, enfrentando los desafíos del país", aseguró este lunes en unas declaraciones difundidas por su equipo.

De cuestionar los resultados a liderar la oposición

La situación judicial de Bolsonaro coincide además con las consecuencias de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque inicialmente anunció que no reconocería los resultados y que emprendería acciones legales para impugnarlos, posteriormente modificó su postura.

Tras reunirse con su padre, Jair Bolsonaro, el candidato anunció su intención de ejercer como líder de la oposición. Su partido, el Partido Liberal, sí ha reconocido formalmente la victoria de Lula.

Nuevas investigaciones sobre su financiación

A este procedimiento se suma otra investigación impulsada por el magistrado Flávio Dino, que ha solicitado a la Policía Federal que examine si la campaña electoral de Bolsonaro recibió financiación ilegal procedente del extranjero. La petición llega después de las denuncias presentadas por el Partido de los Trabajadores (PT) y por Renan Santos, candidato de la formación Misión.

Además, el dirigente ya estaba siendo investigado por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro. Según las pesquisas policiales, Bolsonaro habría solicitado al empresario 134 millones de reales, unos 25 millones de euros, supuestamente destinados a financiar una película biográfica sobre su padre.

Los investigadores sospechan que parte de ese dinero pudo utilizarse para sufragar la estancia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos.