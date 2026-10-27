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Quién es André Janones, el general del "Ejército de Lula" clave en su remontada

El artífice de la espectacular remontada de Lula da Silva consiguió movilizar a mas de 10 mill. de votantes a través de WhatsApp.

André Janones: el general del "Ejército de Lula"

André Janones: el general del "Ejército de Lula" Reuters

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Susana Román
Susana Román
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A sus 42 años, André Janones se ha convertido en uno de los rostros destacados de la política digital brasileña. Su historia es curiosa: pasó de trabajar como cobrador de autobuses a convertirse en una figura clave en la estrategia de comunicación en redes sociales que apoyó a Luiz Inácio Lula da Silva.

De cobrador de autobuses a gurú digital de la izquierda brasileña

Nacido en Minas Gerais en 1984, Janones estudió Derecho gracias a varias becas universitarias. Militó en el Partido de los Trabajadores (PT) entre 2003 y 2012, pero acabó alejándose de la formación por diferencias políticas. Su salto a la fama llegó en 2018, durante la huelga de camioneros en Brasil. Un vídeo suyo en apoyo a los manifestantes se hizo viral y le mostró el enorme potencial de las redes sociales. Poco después, dio el salto a la política y consiguió un escaño como diputado federal.

Pero ha sido la campaña electoral de Lula la que ha destapado sus dotes de movilización al crear el canal de WhatsApp Ejército de Lula. El arma con la que tras asumir la derrota en la primera vuelta de las elecciones, superó los diez millones de seguidores.

Un general al mando de un ejército en WhatsApp

La idea era sencilla: organizar a miles de personas para compartir mensajes, responder a sus rivales y hacer que determinados temas ganaran visibilidad en internet. El propio Janones se presentó como el «general» de este ejército digital, una forma de dar identidad y sentido de grupo a sus seguidores.

Su fórmula se basa en vídeos cortos, titulares llamativos, lenguaje directo y mensajes que conectan con las emociones. En un entorno donde la gente pasa rápidamente de una publicación a otra, captar la atención se ha convertido en una parte fundamental de la comunicación política.

Una estrategia no exenta de polémica

Pero no todo son éxitos. Janones también ha recibido críticas y acusaciones de sus adversarios, que lo señalan por presunta difusión de desinformación y campañas coordinadas de hostigamiento. Estas denuncias deben analizarse con cuidado y distinguirse de los hechos probados.

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