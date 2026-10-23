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Salvamento Marítimo rescató a migrantes que habrían sido arrojados al mar cerca de Ceuta desde un buque militar marroquí

El rescate tuvo lugar el 30 de julio, durante la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Salvamento Marítimo rescató a migrantes que habrían sido arrojados al mar cerca de Ceuta desde un buque militar marroquí

Salvamento Marítimo rescató a migrantes que habrían sido arrojados al mar cerca de Ceuta desde un buque militar marroquí

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El pasado 30 y 31 de julio, unos 80.000 migrantes entraron de forma masiva a Ceuta desde Marruecos. El Gobierno ha descrito aquellos días como de "extraordinaria tensión", que coinciden con la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas cercanas a la ciudad autónoma.

Sin embargo, este viernes se ha conocido más información sobre aquellos días. Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, ha confirmado a Europa Press que uno de sus barcos rescató a migrantes cerca de Ceuta que presuntamente habían sido arrojados al agua desde un buque militar marroquí.

Una actuación que se realizó, según el organismo, porque su misión es "salvaguardar la vida humana en el mar". Aunque la información fue adelantada por el medio digital Artículo 14, que aseguró que un buque español divisó embarcaciones de la Marina Real marroquí mientras lanzaban a personas por la borda.

Los tiraban cuando estaban cerca

Según fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado citadas por ese medio, los militares marroquíes habrían recogido primero a los migrantes del agua para evitar que se ahogaran.

Una fuente con conocimiento directo de los hechos aseguró que los militares marroquíes "los habían cogido del agua para que no se ahogaran, pero en vez de llevarlos a su país, en cuanto consideraron que Salvamento estaba cerca los tiraron".

El mismo medio explica que, una vez recogidos por un barco español, los migrantes deben ser llevados a la costa española, ya que el buque no puede devolverlos directamente a Marruecos. Por eso, muchas personas preferían ser rescatadas por una embarcación de bandera española y habrían saltado voluntariamente al agua.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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