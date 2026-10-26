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Un mando de la Guardia Civil declara en la Audiencia Nacional que vio seis barcos marroquíes antes de la entrada en Ceuta

Un inspector de la Policía Nacional ha apuntado por su parte que Marruecos facilitaba el paso hacia la ciudad autónoma.

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

Un mando de la Guardia Civil declara en la Audiencia Nacional que vio seis barcos marroquíes antes de la entrada en Ceuta | EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un alto mando de la Guardia Civil ha apuntado a la jueza la Audiencia Nacional María Tardón que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes y que los agentes marroquíes estaban de brazos caídos. Por su parte, un inspector policial ha ido más allá al afirmar que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

La jueza ha citado a testificar esta semana a consejeros del Ejecutivo de Ceuta, así como a policías y guardias civiles que vivieron de cerca la entrada masiva que tuvo lugar a finales de julio de este año.

Hoy ha sido el turno del teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma.

En su declaración, el agente ha revelado que la noche antes vio seis barcos marroquíes, que eran dos patrulleros, dos interceptores y dos menores, sin precisar la distancia.

Por su parte, el inspector ha asegurado que también vio embarcaciones que parecían de la Armada de Marruecos, aunque no sabe la distancia ni si eso ocurrió antes o durante la entrada.

Policía y Guardia Civil se enfrentaron en la frontera

Policía Nacional y Guardia Civil han señalado que se enfrentaron en la frontera del Tarajal sobre si dejar abierta una puerta que separa territorio español de Marruecos, que está normalmente abierta, y que un inspector policial abogó por cerrar para frenar la avalancha de personas.

El alto mando policial ha afirmado que la Guardia Civil le prohibió cerrar la puerta del paso del Tarajal ante el "río humano" que entró en la ciudad, mientras que un teniente coronel de este cuerpo asumió esa decisión por el riesgo de un "tapón con aplastamiento".

Por su parte, el responsable de la Benemérita que ha declarado que asumió "plenamente" todas las decisiones y ha negado haber recibido órdenes del delegado del Gobierno, de sus mandos o de cualquier otra persona. Insistió en que la competencia sobre la puerta, que "siempre está abierta", es suya y no de la Policía, porque dentro de la zona restringida corresponde a la Benemérita.

Tardón ha llamado para este martes a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, quienes fueron identificados en su declaración testifical por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y que, según señaló, "tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis".

Mientras que para este miércoles ha citado igualmente como testigos a tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la zona en que tuvo lugar la entrada masiva de personas en diferentes tramos horarios del pasado 30 de julio.

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