Un "inusual" tornado en Turquía deja al menos cuatro trabajadores de una obra muertos al arrojarlos del contenedor en el que se alojaban

Tragedia en la ciudad turística de Antalya, en la costa mediterránea del sur de Turquía. Al menos cuatro trabajadores de una obra han muerto y uno ha resultado herido por un "inusual" tornado que destrozó dos contenedores en los que se alojaban.

Alrededor de las 23:00 horas se formó este extraño tornado. Los fuertes vientos destruyeron los dos contenedores y arrojaron con virulencia al exterior a los cinco trabajadores que se encontraban dentro. El barrio de Fevzi Cakmak, situado al norte de la ciudad, estaba bajo aviso amarillo por fuertes lluvias.

Hulusi Sahin, gobernador de Antalya, indicó que el tornado también derribó una grúa de la obra, sin que su caída causara víctimas. "Nos encontramos ante un fenómeno natural muy inusual. No hemos recibido avisos de tormentas o tornados en ningún otro punto de la ciudad. Los edificios de alrededor no han sufrido daños, pero en esta zona el tornado ha destruido por completo dos contenedores", dijo.