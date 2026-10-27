Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Tornado

Un "inusual" tornado en Turquía deja al menos cuatro trabajadores de una obra muertos al arrojarlos del contenedor en el que se alojaban

Hay otro trabajador más herido. Los fuertes vientos destruyeron los dos contenedores y arrojaron con virulencia al exterior a los cinco trabajadores.

Bandera de Turquía

Bandera de Turquía Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Tragedia en la ciudad turística de Antalya, en la costa mediterránea del sur de Turquía. Al menos cuatro trabajadores de una obra han muerto y uno ha resultado herido por un "inusual" tornado que destrozó dos contenedores en los que se alojaban.

Alrededor de las 23:00 horas se formó este extraño tornado. Los fuertes vientos destruyeron los dos contenedores y arrojaron con virulencia al exterior a los cinco trabajadores que se encontraban dentro. El barrio de Fevzi Cakmak, situado al norte de la ciudad, estaba bajo aviso amarillo por fuertes lluvias.

Hulusi Sahin, gobernador de Antalya, indicó que el tornado también derribó una grúa de la obra, sin que su caída causara víctimas. "Nos encontramos ante un fenómeno natural muy inusual. No hemos recibido avisos de tormentas o tornados en ningún otro punto de la ciudad. Los edificios de alrededor no han sufrido daños, pero en esta zona el tornado ha destruido por completo dos contenedores", dijo.

Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas

Elecciones Israel

Publicidad

Mundo

Bandera de Turquía

Un "inusual" tornado en Turquía deja al menos cuatro trabajadores de una obra muertos al arrojarlos del contenedor en el que se alojaban

Nueva megacárcel de Costa Rica

Los 123 "criminales más peligrosos" de Costa Rica ya están en la megacárcel al estilo Bukele

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula da Silva en Brasil tras las elecciones

Elecciones Israel
Elecciones Israel

Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico
premio nobel

Trump llama a Noruega "país de mierda" por no recibir el Nobel de la Paz y Oslo le recuerda que el comité es independiente

Imagen creada con IA para mostrar un ataque nuclear sobre Tel Aviv
ISRAEL

Netanyahu recurre a la IA y alerta de un "segundo Holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

La oposición le acusa de recurrir al miedo para mantenerse en el poder, mientras continúa la operación militar israelí en Cisjordania.

Robots humanoides
Tecnología

VÍDEO: 110 robots consiguen un récord Guinness con una coreografía perfectamente coordinada en China

Supone un logro tecnológico alcanzado en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Río Amarillo en Jinan.

Meghan Markle asegura que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre por presunta pornografía infantil

La primera esposa del padre de Meghan Markle habría alertado sobre presuntos abusos sexuales a menores

La princesa Mette Marit de Noruega

Nuevo varapalo para Mette-Marit: demandan a su hermano Espen Høiby por un supuesto fraude

Donald Trump junto a Nicki Minaj en un mitin

Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral

Publicidad