PAÍSES BAJOS
VÍDEO: La Reina Máxima de Holanda se inscribe para defender a su país como reservista del Ejército
La reina ha decido entrenar para prepararse ante un posible conflicto, tal y como hizo su hija hace pocas semanas. Con su ingreso, el Ministerio de Defensa espera aumentar el número de solicitudes.
Máxima de Holanda, reina de los Países Bajos, cambia de estilo para enfundarse el uniforme militar. Y no es por tendencia o moda, sino porque se ha alistado en el Ejército para defender a su país en caso de que sea necesario. Está entrenando como reservista tal y como ya hizo su hija, y podrán ser llamadas en caso de urgencia.
La princesa Amalia tomó esta decisión hace tan solo unas semanas, y ahora es su madre quien sigue sus pasos. Con sus incorporaciones, las Fuerzas Armadas han aumentado las solicitudes de los ciudadanos holandeses para inscribirse en el Ejército. El entrenamiento consiste en tareas tanto teóricas como físicas, donde aprenderá tanto a disparar armas como a leer mapas, entre otras muchas actividades.
