Al menos 13 muertos y un millón de evacuados por un terremoto de 8,4 grados de magnitud en Chile

El movimiento sísmiso, el tercero más fuerte en la historia de esta convulsionada nación, donde en 1960 se registró el mayor terremoto de la Historia, se produjo a las 19:54 hora local (22:54 GMT) y su epicentro estuvo localizado a 46 kilómetros al oeste de la localidad norteña de Canela y 15,7 kilómetros de profundidad. La fuerza del temblor determinó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada diera la alerta de tsunami para todo el litoral chileno, de más de 4.000 kilómetros de longitud, por lo que las autoridades ordenaron la inmediata evacuación.

En la mayoría de las localidades costeras, la población se desplazó ordenadamente hacia zonas más seguras, situadas por encima de los treinta metros sobre el nivel del mar. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile informó de que a la ciudad costera de Coquimbo, en el norte del país, llegaron olas de 4,5 metros, mientras que en Valparaíso, el principal puerto de Chile, se registraron marejadas cercana a los dos metros.

La presidenta Michelle Bachelet, quien en las próximas horas viajará a la zona afectada por el terremoto, no declaró el estado de excepción, como hizo en otros sismos ocurridos recientemente."Estamos evaluando si ameritaría un estado de excepción. Hasta ahora creemos que no sería necesario. No obstante, se va a declarar zona de catástrofe, lo que nos permitirá ofrecer ayuda más rápidamente", apuntó la mandataria.

Efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyados por helicópteros, fueron los primeros en llegar a las zonas afectadas para apoyar a las autoridades locales, quienes aún no han concluido la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico, que afectó especialmente a las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

En la localidad costera sureña de Dichato, que fue destruida en un 70% a causa del fuerte terremoto que sacudió el país en febrero de 2010, las olas entraron unos 30 metros y dañaron varios locales comerciales que se encontraban en la orilla. Las marejadas afectaron también a isla de Pascua, situada a 3.700 kilómetros del continente, y al archipiélago de Juan Fernández, donde la población que habitaba zonas de riego huyó hacia puntos más elevados de las islas.

Varias compañías eléctricas informaron de que el terremoto provocó la interrupción de suministro a miles de clientes de sus zonas de distribución de energía. La compañía aérea LAN -que al igual que otras aerolíneas se vio afectada el martes por una huelga del personal de aeronáutica- indicó que algunos de sus vuelos podrían sufrir retrasos a causa de las réplicas del terremoto, por lo que se encuentran en permanente control de la situación, para reanudar las operaciones lo antes posible.

Segundo terremoto más fuerte en 50 años

Este es el segundo terremoto más fuerte de los últimos 55 años en Chile, después del de 8,8 grados que sacudió el país austral el 27 de febrero de 2010 y que fue seguido de un tsunami que arrasó varias localidades costeras e insulares del centro y sur del país dejando 526 muertos, 800.000 damnificados y daños por 30.000 millones de dólares. El sismo del miércoles ocurre justo cuando millones de chilenos se preparaban para disfrutar de un largo fin de semana de celebración de las fiestas patrias. Al respecto, la presidenta Bachelet comentó que este hoy las autoridades "evaluarán la pertinencia de las actividades de fiestas patrias".