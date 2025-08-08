Imágenes impactantes | Una camioneta es arrasada fulminantemente por un tren y su conductor sale ileso

Fulminante choque entre un tren y una camioneta después de que este hubiese quedado atrapado en un paso a nivel. El aparatoso accidente ocurrió en Polonia, concretamente en la aldea de Wola Filipowska, a 43 kilómetros de la ciudad de Cracovia. El incidente tuvo lugar el pasado 1 agosto a las 7 de la mañana, según el medio polaco 'Onet' y las imágenes fueron difundidas por la Policía de Malopolska el pasado miércoles 6 de agosto.

En el vídeo se aprecia como el conductor entra en las vías y le bajan las barreras del paso a nivel,quedándose detenido entre ellas. Es entonces cuando trata de salir de la situación y, tras realizar una maniobra, el tren impacta contra el autobús con una fuerza tremenda. Afortunadamente, este salió ileso mientras que el vehículo fue dañado por la parte trasera tras ser arrastrado varios metros. Tampoco los tripulantes del tren sufrieron daños, según detalla el mismo medio polaco. Unas imágenes que han dado la vuelta a la redes sociales.

