Encuentran a la influencer Hannah Moody en estado de descomposición tras morir por "exposición al calor ambiental"

La noche del pasado 22 de mayo fue encontrado el cuerpo de la influencer Hannah Moody, de 31 años. Fue hallado cerca del inicio del sendero Gateway Trailhead en la Reserva McDowell Sonoran en Scottsdale, Arizona.

La influencer, que era amante del senderismo, perdió la vida llevando a cabo esta actividad, aproximadamente a 600 yardas (unos 550 a 600 metros) fuera del sendero principal, después de haber desaparecido cerca de las 19:50 horas del día anterior.

Fueron sus amigas las que reportaron la desaparición de Hannah, tras lo que se movilizó un operativo de búsqueda hasta que fue encontrada sin vida y en estado de descomposición. Su familia pidió que se iniciara una investigación para esclarecer los hechos y ahora es cuando se ha revelado el informe completo.

Detalles del informe

Se ha dado a conocer que el cuerpo de la joven fue descubierto con "cambios de descomposición" y "abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores". Además, se han revelado los resultados de los exámenes toxicológicos para descartar cualquier consumo de sustancia, los cuales salieron negativos para "etanol, drogas de abuso analizadas y ciertos medicamentos terapéuticos".

Las condiciones climáticas ese día fueron extremas: se registratron temperaturas de hasta 103ºF (cerca de 39º C), especialmente durante la mañana, cuando Hannah emprendió la caminata. Sus amigas comentaron que ella era una excursionista experimentada que frecuentemente llevaba grandes cantidades de agua, incluso publicó en Instagram que llevaba "cinco galones de agua" durante la ruta.

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda terrestre y aérea, con drones y helicópteros, en colaboración con la Policía de Scottsdale y la oficina del Sheriff del condado de Maricopa. El rescate contó con la colaboración de más de 20 oficiales, que suspendieron la operación sobre las 23:30 horas y la reanudaron a la mañana siguiente. En ese momento fue cuando el equipo aéreo halló el cuerpo.

Su madre, Terri Moody, expresó su incredulidad y dolor en redes sociales: "Estoy intentando reconstruir todo porque no conocemos ninguna condición médica que pudiera haber causado esto...Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No hubo señales de algo fortuito"

El informe oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa concluyó que su fallecimiento fue un accidente atribuido a la "exposición al calor ambiental". Fue encontrada "muerta y en estado de descomposición unos dos días después de no regresar del sendero cerca de Scottsdale", sin evidencia de sustancias tóxicas ni indicios de violencia o enfermedad previa.

¿Quién era Hannah Moody?

Hannah era conocida por compartir en redes sociales su amor por la naturaleza, su fe cristiana y su estilo de vida. En Instagram contaba con más de 44 mil seguidores y su muerte ha generado un debate sobre los riesgos de caminar al aire libre en condiciones extremas, incluso para los que parecen más preparados.

Según su cuenta de Instagram, hacía poco más de seis meses que Hannahy se había mudado a Arizona.

Esta fue su útima publicación en Instagram:

