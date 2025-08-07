Estados Unidos
Detenido tras una semana de fuga el autor del crimen que dejó a una bebé viva entre los restos de su familia asesinada
Su nombre es Austin Robert Drummond y está acusado de asesinar a cuatro miembros de una misma familia. Tan solo una bebé de apenas siete meses fue hallada con vida.
Publicidad
La policía del condado de Dyer, en Tennessee (EE.UU.), ha logrado detener a Austin Robert Drummond, de 28 años, tras una intensa búsqueda que se prolongó durante una semana. Drummond ha sido identificado como el principal sospechoso de un cuádruple homicidio familiar que ha conmocionado a la comunidad local.
Las víctimas eran los padres, la abuela y el tío materno de una bebé de apenas siete meses, que fue encontrada ilesa horas antes del hallazgo de los cuerpos. La pequeña, Weslynne Sabri Leolani Wilson, fue localizada sola y abandonada en el jardín de un desconocido, en una localidad cercana. Según han confirmado las autoridades, aunque no sufrió daños físicos, estuvo expuesta a condiciones de riesgo durante un período indeterminado.
Cuatro miembros de una misma familia asesinados
Las personas asesinadas fueron identificadas como James M. Wilson (21 años), Adrianna Williams (20), Cortney Rose (38) y Braydon Williams (15). Todos ellos formaban parte del entorno directo de la menor. Los cuerpos presentaban signos evidentes de violencia, lo que llevó a intervenir a agentes del FBI y de la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI) en el caso.
"Debe ser el asesino"
La detención de Drummond fue posible gracias al aviso de Ricardo Contreras, un vecino que vio movimientos sospechosos en la zona mientras trabajaba como pintor. "Vi algo raro, pensé que era un animal, pero por lo que había sucedido pensé: 'debe ser el asesino', así que no dudé en llamar", relató contreras.
El ciudadano rechazó además quedarse con la recompensa de 37.000 dólares ofrecida por las autoridades. Su llamada permitió activar un despliegue inmediato, con helicópteros y decenas de agentes movilizados en cuestión de minutos. “Desde ese día mis hijos dormían con nosotros por miedo. Saber que este hombre ya no está en la calle es un alivio inmenso”, añadió el vecino.
Drummond tenía antecedentes y no actuó solo
Así es, Austin Drummond ya contaba con antecedentes penales: había pasado 13 años en prisión por intento de asesinato y se encontraba en libertad bajo fianza en el momento del crimen. Las investigaciones apuntan a que no actuó solo. La policía ha detenido a otras tres personas por su presunta implicación en los hechos, ya sea como cómplices o por encubrimiento.
El primero en ser arrestado fue Dearrah Sanders, considerado su socio más directo. Posteriormente, las autoridades detuvieron a Tanaka Brown, de 29 años, acusada de manipulación de pruebas, y a Giovonti Thomas, también de 29, acusado de ser cómplice de asesinato en primer grado.
Este trágico suceso ha recordado al caso que se vivió el año pasado en el mismo lugar, Tennessee, donde una niña de 12 años fue acusada de homicidio tras asfixiar a su prima de 8 años. Lo hizo mientras dormía, presuntamente debido a una disputa por un teléfono móvil. El incidente ocurrió el pasado 15 de julio y fue captado por una cámara de seguridad en el dormitorio que ambas compartían.
Más Noticias
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.
Publicidad