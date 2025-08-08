Vídeo: Las impactantes imágenes de un tren que arrolla a una furgoneta y el conductor sobrevive

Un conductor en Polonia vivió este martes un momento crítico cuando su furgoneta quedó atrapada en un paso a nivel. Según las imágenes registradas, el hombre intentó cruzar las vías, pero el vehículo se detuvo en mitad del trazado.

El conductor trató de maniobrar para salir del lugar, pero en ese instante un tren se aproximó y terminó embistiendo el vehículo. El impacto destrozó gran parte de la furgoneta, que fue arrastrada varios metros por la fuerza del convoy.

A pesar de la violencia de la colisión, el conductor resultó ileso, confirmaron medios locales.

