Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

JD Vance ordena aumentar el caudal de un río de Ohio para hacer piragüismo en sus vacaciones

El equipo del vicepresidente de Estados Unidos pidió al Servicio Secreto que subieran el nivel del agua para que hiciera una excusión por su cumpleaños

El candidato a vicepresidente, JD VANCE, habla ante la multitud en un evento en el ayuntamiento en Monroeville, Pensilvania.

El candidato a vicepresidente, JD VANCE, habla ante la multitud en un evento en el ayuntamiento en Monroeville, Pensilvania.Europa Press

Publicidad

Alberto Apezteguía
Actualizado:
Publicado:

El equipo de JD Vance, vicepresidente de EEUU, pidió el fin de semana pasado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que elevaran el caudal de agua del río Little Miami de Ohio para una excursión con su familia. Días después de la petición, el pasado 2 de agosto se le vio en publicaciones en redes sociales haciendo piragüismo en ese río. Su objetivo era celebrar su 41 cumpleaños en una excursión familiar.

Según un comunicado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) que cita el diario 'The Guardian', que adelantó la noticia, la solicitud del Servicio Secreto argumentaba que la medida era necesaria para "apoyar la navegación segura" del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos.

Su equipo niega que Vance lo supiera

El portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, ha negado que el vicepresidente supiera que el nivel del río había aumentado. "El Servicio Secreto a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o su personal, como fue el caso el fin de semana pasado", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia AP.

Argumentan motivos de seguridad

Las embarcaciones que utiliza el Servicio Secreto para seguridad o evacuaciones de emergencia suelen estar motorizadas y necesitan aguas más profundas para operar, ha señalado al 'New York Times' el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, que admite que embarcaciones más pequeñas como las que utilizaron los Vance, como kayaks y canoas, pueden navegar en aguas con menor profundidad.

Las críticas no han tardado en aparecer. Los demócratas de Ohio ya han reprochado el gasto de la medida que el equipo de Vance no ha detallado, aunque también hay republicanos que le echan en cara ese gasto frente a los recortes que está realizando la Administración Trump.

"Es indignante que el cuerpo de ingenieros del Ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el caudal de un río para que el vicepresidente pueda hacer piragüismo cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares de todos los demás", ha asegurado en redes Richard W. Painter, abogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush.

Días después de esta excursión, Trump ha alzado a Vance como su posible sucesor para las próximas elecciones. Vance, un exmarine de 41 años, se ha labrado un papel importante en la administración Trump sirviendo como diplomático clave y principal impulsor de la política interna del presidente en el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Imágenes impactantes | Una camioneta es arrasada fulminantemente por un tren y su conductor sale ileso

Fulminante choque entre una furgoneta y un tren en Wola Filipowska, Polonia

Publicidad

Mundo

Martha Nolan fue encontrada muerta en una embarcación a los 33 años

Encuentran muerta a la influencer y diseñadora Martha Nolan en un barco

El canciller alemán, Friedrich Merz.

Alemania suspende las exportaciones de armamento a Israel tras el anuncio de ocupar Gaza

Un concierto en una imagen de archivo

Un muerto y varios heridos tras una batalla campal en un concierto de 'Damas Gratis'

El candidato a vicepresidente, JD VANCE, habla ante la multitud en un evento en el ayuntamiento en Monroeville, Pensilvania.
EEUU

JD Vance ordena aumentar el caudal de un río de Ohio para hacer piragüismo en sus vacaciones

Washington ofrece 50 millones de dólares por toda información útil que pueda facilitar el arresto del mandatario venezolano
Donald Trump

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa para el arresto de Nicolás Maduro

Protestas en Israel
Israel

Miles de personas protestan en Israel contra el plan de Netanyahu para tomar el control de Gaza

Miles de personas se han manifestado en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes para exigir un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás.

Fulminante choque entre una furgoneta y un tren en Wola Filipowska, Polonia
Incidente

Imágenes impactantes | Una camioneta es arrasada fulminantemente por un tren y su conductor sale ileso

El conductor de la camioneta quedó atrapado entre las barreras de un paso a nivel, cuando cruzó un tren y se produjo la colisión. Afortunadamente, el hombre salió ileso.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

Aranceles Trump

Confusión en la UE con los nuevos aranceles de Trump mientras las empresas del bloque pierden terreno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump propone excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo electoral

Publicidad