JD Vance ordena aumentar el caudal de un río de Ohio para hacer piragüismo en sus vacaciones

El equipo de JD Vance, vicepresidente de EEUU, pidió el fin de semana pasado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que elevaran el caudal de agua del río Little Miami de Ohio para una excursión con su familia. Días después de la petición, el pasado 2 de agosto se le vio en publicaciones en redes sociales haciendo piragüismo en ese río. Su objetivo era celebrar su 41 cumpleaños en una excursión familiar.

Según un comunicado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) que cita el diario 'The Guardian', que adelantó la noticia, la solicitud del Servicio Secreto argumentaba que la medida era necesaria para "apoyar la navegación segura" del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos.

Su equipo niega que Vance lo supiera

El portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, ha negado que el vicepresidente supiera que el nivel del río había aumentado. "El Servicio Secreto a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o su personal, como fue el caso el fin de semana pasado", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia AP.

Argumentan motivos de seguridad

Las embarcaciones que utiliza el Servicio Secreto para seguridad o evacuaciones de emergencia suelen estar motorizadas y necesitan aguas más profundas para operar, ha señalado al 'New York Times' el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, que admite que embarcaciones más pequeñas como las que utilizaron los Vance, como kayaks y canoas, pueden navegar en aguas con menor profundidad.

Las críticas no han tardado en aparecer. Los demócratas de Ohio ya han reprochado el gasto de la medida que el equipo de Vance no ha detallado, aunque también hay republicanos que le echan en cara ese gasto frente a los recortes que está realizando la Administración Trump.

"Es indignante que el cuerpo de ingenieros del Ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el caudal de un río para que el vicepresidente pueda hacer piragüismo cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares de todos los demás", ha asegurado en redes Richard W. Painter, abogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush.

Días después de esta excursión, Trump ha alzado a Vance como su posible sucesor para las próximas elecciones. Vance, un exmarine de 41 años, se ha labrado un papel importante en la administración Trump sirviendo como diplomático clave y principal impulsor de la política interna del presidente en el país.

