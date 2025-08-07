Vídeo: Nueva erupción del volcán Kilauea con fuentes de lava de hasta 90 metros

Es uno de los mas activos del mundo y también de los mas monitorizado por los científicos. El cráter Halema'uma'u, ubicado en el volcán Kilauea, ha entrado nuevamente en erupción generando fuentes de lava de entre 45 y 90 metros de altura desde un respiradero en el sector norte, según informa el Observatorio de Volcanes de Hawái.

Se mantiene la alerta naranja

Se trata de su episodio número 30 de la actual etapa eruptiva que se inició con un aumento de actividad en los respiraderos norte del cráter. Imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) captaron el momento de la erupción, que mantiene el nivel de alerta en vigilancia y el código de color en naranja.

Las imágenes del USGS muestran un torrente de roca fundida que, con cada segundo que pasa, se expande y solidifica, transformando el paisaje interno del cráter.

Las violentas erupciones suelen durar un día o menos

Hasta ahora, los flujos de lava del respiradero norte han cubierto un 20 % del suelo del cráter Halema'uma'u. Mientras las autoridades han asegurado que toda la actividad eruptiva se limita al cráter Halema'uma'u, ubicado dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Por ahora los aeropuertos comerciales del condado de Hawái, como el de Keahole y de Hilo, no se están viendo afectados por la actividad volcánica, permitiendo que la vida y el turismo continúen con normalidad en otras partes de la isla.

El Kilauea ha entrado en erupción 30 veces en menos de 8 meses

Este nuevo episodio marca el evento más reciente en una serie de unas treinta explosiones de lava que comenzaron el 23 de diciembre, cuando se inició la actual erupción intermitente del activo cráter. La mayoría de los episodios de emanaciones de lava desde entonces han tenido una duración aproximada de un día o menos, de acuerdo con los informes de el USGS.

