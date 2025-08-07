Vídeo: La trampa de la patrulla fronteriza de Los Ángeles para detener a un grupo de inmigrantes

Estas polémicas imágenes no han tardado en viralizarse. Los agentes de la patrulla fronteriza de Los Ángeles utilizan un camión de alquiler para camuflarse y tender una trampa a inmigrantes ilegales. La redada acabó con más de doce detenidos. Utilizaron un camión de mudanza para sorprender al grupo de inmigrantes, que acudieron al lugar pensando que les iban a ofrecer trabajo.

Un grupo de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han condenado los hechos. En su opinión, el operativo parece cruzar los límites de una orden judicial que restringe las acciones de los agentes en el sur de California.

Donald Trump prometió ayer la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos y ahora los datos muestran que los cruces fronterizos se han desplomado y los arrestos se han duplicado. Más de 56.000 personas han sido detenidas y casi el 12% fueron deportados de manera exprés.

