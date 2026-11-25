Un helicóptero AS532 de la Fuerza Aérea Turca se ha estrellado este martes en el noroeste de Turquía, un accidente que deja al menos cinco muertos, según ha confirmado Recep Tayyip Erdogan.

"Cinco de nuestros heroicos compañeros de armas, tripulantes del helicóptero de la Fuerza Aérea que se estrelló durante un vuelo de entrenamiento, han fallecido en acto de servicio", ha anunciado Recep Tayyip Erdogan, quien ya ha enviado sus condolencias a las familias de los fallecidos.

El aparato se estrelló al poco de despegar de una base en Eskisehir, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Turquía. El helicóptero era un AS532 con capacidad para más de una veintena de tripulantes.

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