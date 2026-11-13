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Estados Unidos suspende todos los vuelos del país por "un problema de comunicación"

Se trata de la tercera suspensión general de despegues en el país en lo que va de siglo.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Estados Unidos ha suspendido todos los vuelos del país tras suspender los despegues. Así lo ha comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos: "Todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso". Según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha sido por un problema de comunicación que afecta a los centros de control.

En la misma línea, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, ha asegurado a medios de comunicación congregados en la Casa Blanca que la orden de suspensión se debe a "una interrupción en las comunicaciones" y que no responde a ningún ataque terrorista.

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", afirmó, añadiendo que el presidente Donald Trump ha sido informado de la situación. Por su parte, el FBI no considera que el problema de comunicación que afecta al tráfico aéreo se deba a un ciberataque o actividad delictiva.

No obstante, Verizon, una de las principales compañías globales de telecomunicaciones en Estados Unidos, comunica que su red funciona con total normalidad además de no tener conocimiento de ningún problema relacionado con los sistemas de control del tráfico aéreo.

La FAA aclara que aquellos vuelos que se encuentren en el espacio aéreo pueden aterrizar, pero los que están en tierra no pueden despegar. Los vuelos internacionales con destino Estados Unidos se gestionarán caso por caso.

En un mensaje en la red social 'X', Duffy ha explicado que se trata de "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la agencia se encuentran investigando la incidencia.

Es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos del siglo XXI. La primera ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la segunda en enero de 2023 por un fallo en el sistema de avisos a los pilotos.

Estados Unidos es el país que cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, con la FAA gestionando una media de más de 45.000 vuelos diarios, así como una prestación de servicio a unos 2,9 millones de viajero. El secretario de Transportes señala que es urgente la modernización tecnológica del sistema de control aéreo.

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