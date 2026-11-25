Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, ha sido imputado en Estados Unidos por dos delitos de posesión de pornografía infantil. El hombre de 82 años se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo si finalmente es declarado culpable. La acusación ha sido presentada ante el jurado federal del Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California.

Markle, que también figuraba bajo los nombres de 'Tom Markle' y 'Thomas Markle Sr,' deberá comparecer en las próximas semanas en Los Ángeles para la lectura de los cargos señalados. Según el documento judicial, los hechos investigados habrían ocurrido los pasados 30 de octubre y 4 de noviembre en el condado de Los Ángeles. Durante esas fechas presuntamente tenía negativos fotográficos de 35 milímetros con material de abuso sexual infantil y habían sido transportados mediante canales de comercio interestatal y extranjero.

La acusación sostiene que, al menos en una de las imágenes intervenidas en cada uno de los episodios, aparecía una víctima preadolescente que todavía no había cumplido los doce años. Los documentos judiciales recogen varios fotogramas concretos que forman parte de las pruebas recopiladas por el FBI. No obstante, la imputación no implica una condena y Markle conserva la presunción de inocencia.

Casi 80 objetos con pornografía infantil

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, explicó en redes sociales que las autoridades recibieron el pasado mes información sobre la supuesta posesión de este material en Filipinas y en dos trasteros de Los Ángeles, alquilados a nombre de Markle desde 2008. Durante las inspecciones, los agentes federales se incautaron de cerca de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos y libros.

Entre las pruebas descritas en documentos judiciales anteriores figuran dos fotografías en las que un hombre adulto identificado por un testigo como el propio Markle aparece junto a una niña pequeña desnuda. También se encontraron imágenes de otras menores, incluida una fotografía que había sido tomada en una cadena de moteles de Filipinas.

El padre de la duquesa de Sussex, detenido en Florida

El caso afecta al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry de Inglaterra. La exactriz estadounidense se incorporó a la familia real británica tras su boda con el hijo menor del rey Carlos III en 2018.

Thomas Markle permanece actualmente bajo custodia federal en Florida y sin derecho a fianza. Fue detenido nuevamente tras manipular y retirar la pulsera electrónica que llevaba en su arresto domiciliario.