Una enorme llamarada se apodera de la escena en cuestión de segundos. Un camión cisterna se vuelca en una autopista de Houston, en Texas (Estados Unidos), y acaba envuelto en una brutal bola de fuego que provoca una gran nube de humo negro visible desde distintos puntos de la zona. El conductor desgraciadamente no le dio tiempo a salir de la cabina y fallece en el acto.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el vehículo perdía todo el control mientras circulaba por una rampa de acceso que conecta dos autopistas. Tras el vuelco se produce la explosión y el fuego invade todo el camión cisterna y por ende la carretera. La magnitud de la llamarada convierte la calzada en un escenario de emergencia.

El accidente tuvo lugar el martes 24 de noviembre alrededor de las 14:00 horas. Según el Houston Fire Department (Departamento de Bomberos de Houston) el conductor quedó atrapado en la cabina y murió en el accidente. Por el momento no se ha revelado su identidad.

Una autopista envuelta en una humareda negra

La explosión obligó a interrumpir la circulación mientras los equipos de emergencia se desplazaban hasta el lugar para apaciguar el fuego y garantizar la seguridad de los conductores. El humo y las llamas afectaron al tráfico, en el entorno y se tuvieron que cerrar todos los carriles en ambos sentidos de la autopista Eastex, cerca del cruce con la I-610 North Loop.

Otro conductor que circulaba por la zona pudo salir ileso, las fuentes locales informan que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las extrañas circunstancias del siniestro y determinar qué provocó que el camión perdiera el control.

El accidente dejó una escena muy impactante y las imágenes no han dejado de circular por redes sociales, ya que muestran en su totalidad el siniestro y cómo el camión se ve rodeado de llamas.