Chávez anuncia en televisión que tiene cáncer

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha afirmado este viernes que fue sometido a una segunda operación quirúrgica en La Habana debido a que le fue encontrado un "tumor abscesado" con presencia de células cancerígenas, de las que sigue siendo tratado.

Ello "hizo necesario una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor", indicó Chávez en una declaración a la nación venezolana trasmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión de su país.

El presidente venezolano, que apareció vestido de azul, con el pelo corto tras un púlpito flanqueado por una imagen del prócer venezolano Simón Bolívar y la bandera de Venezuela, indicó que la operación "se trató de una intervención mayor realizada sin complicaciones".

Tras la intervención "he continuado evolucionando satisfactoriamente mientras recibo los tratamientos complementarios para combatir los diversos tipos de células encontradas y así continuar por el camino de mi plena recuperación", señaló, en alusión al cáncer que le ha sido encontrado.

"Desde este camino empinado de donde siento que voy ya saliendo de otro abismo (..) creo que lo hemos logrado, gracias dios mío", indicó Chávez.

El presidente de Venezuela explicó que le encontraron el cáncer después de la operación de un absceso pélvico al que fue sometido el día 11 en la mañana, tras su llegada a la capital cubana. Indicó que tras esa intervención, y a pesar de la favorable evolución general, aparecieron "sospechas" de "otras formaciones celulares no detectadas antes", momento en el que se le encontró el tumor.

Agradece la solidaridad

"Me he mantenido y me mantengo informado y al mando de las acciones del Gobierno bolivariano en comunicación permanente con el vicepresidente, compañero Elías Jaua, y todo mi equipo de gobierno", agregó.

Chávez agradeció las "entusiastas" y "numerosas" expresiones de solidaridad con él, del pueblo venezolano y de otras naciones, así como de presidentes, además, de la ayuda de Cuba.

"Todo ese amor, toda esa solidaridad", señaló, "constituyen la más sublime energía que impulsan mi voluntad de vencer en esta nueva batalla que la vida nos ha puesto por delante".

El presidente aseguró que desde el primer momento asumió "todas las responsabilidades en cuanto al cuidado estricto de la veracidad de las informaciones a ser transmitidas" sobre su enfermedad. Chávez recordó el 4 de febrero de 1992, día del fracaso del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, el momento de su "ocaso", y las "aciagas horas" del golpe de Estado que durante 48 horas le sacó del poder en 2002.

"Ahora, en este nuevo momento de dificultades y sobre todo desde que el mismo Fidel Castro en persona (...) vino a anunciarme la dura noticia del hallazgo cancerígeno, comencé a pedirle a mi señor Jesús (...) para que me concediera la posibilidad de hablarles no desde otro sendero abismal", dijo.