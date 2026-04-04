Carlota García Encina, investigadora de EE.UU: "Irán cree que el control de Ormuz es más valioso que las armas nucleares"

Carlota García Encina es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y profesora de Relaciones Internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó este sábado un aviso a Irán, advirtiendo que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo, o de lo contrario atacará sus plantas energéticas. Con la investigadora analizamos esta propuesta, y los posibles escenarios que se abren ahora.

P: Donald Trump, acaba de dar un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo y abrir el estrecho de Ormuz. Con todo lo que ha pasado en estas últimas horas , ¿cuál cree que será la exigencia de Irán para ceder a la petición de Trump?

R: "No es la primera vez que Donald Trump amenaza poniendo fechas límite, por lo que vamos a intentar averiguar si se ampliará o no... Ahora mismo Trump está mandando mensajes muy ambiguos. Por un lado, asegura que está negociando con Irán, pero que no sabe con quién está negociando; que va a abrir el estrecho de Ormuz, pero que son otros quienes deben hacerlo; que están cerca de una victoria, pero habla de escalada... Por toda esta ambigüedad, el ejecutivo de Teherán ahora mismo no se fía de la administración de Trump. Además Irán se ha dado cuenta de que el control sobre el estrecho de Ormuz, es mucho más valioso que tener un programa nuclear".

La prioridad de los países europeos en el estrecho de Ormuz

R:"En primer lugar, hay que recordar que el estrecho está regulado jurídicamente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en este caso reconoce el tránsito de los buques, por lo que como primera medida, habría que implementar esa convención. Ahora mismo, todo lo que está sobre la mesa desde los países europeos es algún tipo de operación para proteger el estrecho, pero una vez que hayan acabado las hostilidades. La prioridad, ahora mismo, es que acaben las hostilidades en la región".

El impacto del soldado americano desaparecido

R: "Creo que la captura del soldado desaparecido influiría sobre todo en el ámbito de la opinión pública norteamericana. Ahora mismo, los votantes de Trump no están satisfechos con una intervención internacional, especialmente si se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, el hecho de que haya bajas va a influir en la opinión pública. Además, Trump tiene la vista puesta en las elecciones de medio mandato en noviembre, en las que se juega la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y quizás eso puede influir para que busque una salida. Por lo que principalmente el impacto será interno, en la opinión pública norteamericana, que podría presionar a Trump a acabar con las hostilidades".

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