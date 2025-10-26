Charlotte Leader, una joven de 23 años, fue encontrada muerta en su casa de Gran Manchester (Inglaterra), y su última conversación antes de morir había sido con ChatGPT. Según confirmó el Tribunal Forense de Bolton, la joven llevaba más de un año fallecida ya que su cuerpo se había "momificado". Un proceso que, según los expertos, suele tardar alrededor de un año.

Según los medios británicos TheSun y Mirror, la joven había luchado durante gran parte de su vida contra trastarnos alimentarios y estaba alejada y desconectada de su familia, su madre llevaba desde septiembre de 2021 sin saber nada de ella. Su familia la recuerda como "bella y talentosa".

Así descubrieron el cadáver

Charlotte no había acudido a una cita con los servicios de salud mental en 2022 y no tuvo contacto con ellos posteriormente, sus vecinos afirmaron que nunca la vieron salir, y quien se encargó de encontrarla muerta fueron los oficiales de policía, después de que una empresa que revisaba el bienestar del edificio les contactó porque no podían acceder a la vivienda.

Al llegar al domicilio saltaron las primeras alarmas, ya que los oficiales vieron que había muchas cartas apiladas detrás de su puerta. Al entrar a su habitación, los oficiales se encontraron con la peor de las noticias: la joven estaba debajo de un edredón, como si estuviera durmiendo, y su cuerpo estaba momificado. Los oficiales encontraron alimentos en su nevera que databan de julio de 2024, por lo que llevaría más de un año muerta.

Su última conversación con ChatGPT

Aunque las causas de su muerte se desconocen, el detective Quinn, encargado del tema, revisó el teléfono y descubrió que las únicas y últimas conversaciones que había en su móvil eran entre ella y chatGPT, a quien le pedía auxilio: "Ayúdame, fui y conseguí comida otra vez. Es comida que no quería y eso es frustrante".

