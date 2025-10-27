Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

BRASIL

Detenida una 'influencer' de 23 años por liderar una red de narcotráfico: transportaba cannabis entre Bahía y São Paulo

Melissa Said, conocida en Instagram por su diverso contenido de entretenimiento y estilo de vida, se enfrenta a 25 años en prisión por un delito de narcotráfico a gran escala.

Melissa Said, influencer detenida por narcotr&aacute;fico

Melissa Said, influencer detenida por narcotráfico Redes sociales

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Tenía una carrera prometedora por delante, con más de 378.000 seguidores en Instagram y un buen estilo de vida. Así era la vida de Melissa Said, 'influencer' de 23 años, hasta que toda su mentira se desmoronó gracias a las autoridades brasileñas. En una investigación, que la acusa como líder de una banda de narcotraficantes y por ende de transportar cannabis ente Bahía y São Paulo.

Said fue detenida el jueves en el Salvador, tras darse a la fuga y pasar un día como prófuga de la justicia, alegando que no había cometido esos delitos y que simplemente consumía marihuana y lo mostraba en sus redes. Contenido en el que ella promulga el consumo y aboga por su legalización. Con post como en los que el que explica todas las dudas sobre el consumo y sus beneficios para algunas enfermedades, publicaciones en las que muchos de sus seguidores han salido en su defensa por los comentarios exigiendo su libertad.

Said califico su arresto como una "vergüenza" y alego: "Nadie en el mundo debería ser arrestado por fumar marihuana". Tras esto, permanece bajo custodia en el Complejo Penitenciario de Mujeres en Brotas, según el medio de comunicación brasileño 'g1'.

Redadas en cinco viviendas y más detenidos

La investigación continuó con el registro de cinco domicilios asociados a la 'influencer', donde la policía incautó dispositivos electrónicos, dinero y encontró evidencias de transacciones financieras sospechosas. Encontraron también un alijo de drogas conformado por 1,4 kg de marihuana, 270 gramos de hachís y diversos instrumentos para la venta de estupefacientes. Además, durante las redadas las autoridades detuvieron a dos individuos en Laurdo de Freitas y otros dos en São Paulo, según informó 'CNN Brasil'.

La Operación Erva Afectiva, conocida así por la biografía de Instagram de Said y que se traduce como "amante de la hierba", comenzó el año pasado después de que Said supuestamente fuera detenida en el aeropuerto con marihuana. Después, los investigadores determinaron que su contenido en redes alienta a sus seguidores al contrabando y consumo de marihuana, ya que les da consejos sobre cómo evitar la captura policial. Asimismo, descubrieron que cuenta con proveedores en Bahía y São Paulo y se promociona a sí misma repartiendo kits de marihuana en la calle.

El director del Departamento de Estado para la Prevención y Represión del Narcotráfico, Ernandes Júnior, dijo: "El objetivo de esta operación es combatir el tráfico de drogas, con el objetivo principal de un 'influencer' digital que promueve el crimen", explicando así que era una acción necesaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump exige a Hamás cumplir con la entrega de los cuerpos de los rehenes

Gaza

Publicidad

Mundo

Melissa Said, influencer detenida por narcotráfico

Detenida una 'influencer' de 23 años por liderar una red de narcotráfico: transportaba cannabis entre Bahía y São Paulo

Javier Milei celebra los resultados de las elecciones de Argentina

Milei gana las elecciones de mitad de mandato en Argentina y consigue más representación en el Congreso y Senado

Sacrifican más de 130.000 gallinas por un brote de gripe aviar en una granja de Valladolid

Se sacrifican 130.000 patos y pollos para contener un brote de gripe aviar por Europa

VÍDEO: El volcán Taal entra en erupción en Filipinas con columnas de ceniza de hasta dos kilómetros
Volcán Filipinas

VÍDEO: El volcán Taal entra en erupción en Filipinas con columnas de ceniza de hasta dos kilómetros

China provoca una crisis de microchips que amenaza el futuro de la movilidad sostenible en Europa
Movilidad sostenible

China provoca una crisis de microchips que amenaza el futuro de la movilidad sostenible en Europa

Imagen del buque USS Gravely
EEUU

Un buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares

El USS Gravely llega a la pequeña isla situada a once kilómetros de Venezuela.

Aplicación de ChatGPT
CHATGPT

Encuentran a una joven "momificada" en su casa: su última conversación había sido con ChatGPT

Charlotte, de 23 años, había sufrido trastornos alimentarios y llevaba alejada de su familia desde 2021.

Restaurante

"No ser un alien": Los requisitos mínimos que pide un bar para trabajar allí

Un bebé y su madre son rescatados del interior del coche tras sufrir un aparatoso accidente en una carretera de Texas.

Un bebé y su madre son rescatados del interior del coche tras sufrir un aparatoso accidente en una carretera de Texas

Imagen de Carabinieri

Muere un joven después de que su coche cayese por un puente: el bombero que lo socorre es su padre

Publicidad