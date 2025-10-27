Detenida una 'influencer' de 23 años por liderar una red de narcotráfico: transportaba cannabis entre Bahía y São Paulo

Tenía una carrera prometedora por delante, con más de 378.000 seguidores en Instagram y un buen estilo de vida. Así era la vida de Melissa Said, 'influencer' de 23 años, hasta que toda su mentira se desmoronó gracias a las autoridades brasileñas. En una investigación, que la acusa como líder de una banda de narcotraficantes y por ende de transportar cannabis ente Bahía y São Paulo.

Said fue detenida el jueves en el Salvador, tras darse a la fuga y pasar un día como prófuga de la justicia, alegando que no había cometido esos delitos y que simplemente consumía marihuana y lo mostraba en sus redes. Contenido en el que ella promulga el consumo y aboga por su legalización. Con post como en los que el que explica todas las dudas sobre el consumo y sus beneficios para algunas enfermedades, publicaciones en las que muchos de sus seguidores han salido en su defensa por los comentarios exigiendo su libertad.

Said califico su arresto como una "vergüenza" y alego: "Nadie en el mundo debería ser arrestado por fumar marihuana". Tras esto, permanece bajo custodia en el Complejo Penitenciario de Mujeres en Brotas, según el medio de comunicación brasileño 'g1'.

Redadas en cinco viviendas y más detenidos

La investigación continuó con el registro de cinco domicilios asociados a la 'influencer', donde la policía incautó dispositivos electrónicos, dinero y encontró evidencias de transacciones financieras sospechosas. Encontraron también un alijo de drogas conformado por 1,4 kg de marihuana, 270 gramos de hachís y diversos instrumentos para la venta de estupefacientes. Además, durante las redadas las autoridades detuvieron a dos individuos en Laurdo de Freitas y otros dos en São Paulo, según informó 'CNN Brasil'.

La Operación Erva Afectiva, conocida así por la biografía de Instagram de Said y que se traduce como "amante de la hierba", comenzó el año pasado después de que Said supuestamente fuera detenida en el aeropuerto con marihuana. Después, los investigadores determinaron que su contenido en redes alienta a sus seguidores al contrabando y consumo de marihuana, ya que les da consejos sobre cómo evitar la captura policial. Asimismo, descubrieron que cuenta con proveedores en Bahía y São Paulo y se promociona a sí misma repartiendo kits de marihuana en la calle.

El director del Departamento de Estado para la Prevención y Represión del Narcotráfico, Ernandes Júnior, dijo: "El objetivo de esta operación es combatir el tráfico de drogas, con el objetivo principal de un 'influencer' digital que promueve el crimen", explicando así que era una acción necesaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com