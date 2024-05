Carlo Acutis, el beato que será el primer santo 'millennial'

Carlo Acutis será declarado santo de la Iglesia Católica. Apodado el 'Apóstol de internet', falleció a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia. Este beato millennial realizó su segundo milagro con la curación de una joven costarricense de 21 años.

Sobrevivió a un grave accidente de bicicleta, que la dejó al borde de la muerte. A pesar de que los médicos le dijeron que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, la familia no perdió la fe y comenzó a rezar a Carlo Acutis para que la chica se recuperara. Tal era su fe en el joven beato que viajaron hasta su tumba.

Entre los numerosos peregrinos que acuden a la tumba de Acutis, el 8 de julio de 2022 una mujer, Liliana de Costa Rica, se arrodilla, reza y deja una carta. Palabras de esperanza de una madre que vive la angustia de que su hija se está muriendo.

Ese mismo día, la joven costarricense comienza a respirar por sí misma, a moverse y a poder hablar. La Iglesia lo considera un milagro. Y de esta manera, el italiano pasará a la historia como el primer 'santo millennial'.

Carlo Acutis fue beatificado, el primer paso hacia la santidad, en 2020. Su primer milagro fue curar a un niño brasileño de una enfermedad congénita que afectaba al páncreas. Ahora con su segundo milagro el Papa le va a canonizar.

Todos los documentos eclesiales califican al beato Carlo Acutis como un adolescente genio de la informática, a quien le encantaba jugar al fútbol, los videojuegos y los helados, dedicó buena parte de su vida al catecismo virtual y a la creación de redes cibernéticas para poner en contacto a más de 10.000 parroquias. Asistente a la misa diaria, decía que la eucaristía era una autopista para ir al cielo.

Es el primer influencer en temas religiosos que llega a los altares. Muchos católicos le llaman el 'patrono de la web' por hablar de su fe y ayudar a los demás de manera online.

"No se apure", la respuesta del Papa Francisco a una mujer que no se quería morir sin conocerlo

Una vecina de Huelva, devota del Papa Francisco, cumple su deseo de conocer al Pontífice y le regala una estampa de la virgen del Rocío durante la audiencia papal que se celebra cada miércoles en el Vaticano en las que tiene contacto directo con los fieles.

La señora andaluza esperaba sentada en la zona habilitada para que el Papa pasara delante de ella. En ese momento, cuando pasaba en la silla de ruedas cerca de ella, lo saludó con ilusión y no dudó en darle un obsequio (la estampa de la Virgen del Rocío). "Esta es la Virgen del Rocío. Te la regalo por todo", explicaba la mujer antes de besarle la mano.

La vecina procedente de Huelva le confesó que no quería morirse sin conocerlo: "No me quería morir sin verlo...". La respuesta del Papa Francisco no se hizo esperar: "Vos, pero no se apure", respondió con su característicos sentido del humor. "Dentro de diez años vuelva", añadía el religioso.

Al parecer, la mujer habría viajado a Roma con su familia y aprovechó para conocer al Papa en la plaza de San Pedro.

