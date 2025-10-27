Francia juzga a diez personas por acoso en redes contra Brigitte Macron

El Tribunal Correccional de París será el centro de atención en Francia este lunes y martes. Todas las miradas estarán puestas en las diez personas citadas para comparecer por haber publicado o difundido en redes sociales chistes, insultos, fotomontajes y otras caricaturas en las que señalaban desde hace cuatro años que Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, es un hombre.

Según los acusados, Brigitte Macron ha experimentado una transición de género y es la misma persona que su hermano Jean-Michel Trogneux. Un bulo que ha llevado a la familia Macron a cambiar de estrategia y denunciarles por ciberacoso, un delito castigado con dos años de prisión en el país galo.

Cuatro años difundiendo el bulo de que Brigitte es un hombre

En el banquillo se sienta Aurélien Poirson-Atlan, que se hace llamar en redes "Zoé Sagan". Es uno de los principales impulsores de esta teoría de la conspiración, la cual surgió con la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de 2017. También están acusados Xavier Poussard y la autodenominada "periodista independiente autodidacta", Natacha Rey. En total, hay ocho hombres y dos mujeres acusados con profesiones que van desde profesores, galeristas, funcionarios o informáticos.

Estas noticias falsas traspasaron fronteras y pasaron a ser más populares a partir de marzo de 2024 cuando la influencer trumpista, Candace Owens, comenzó a difundir por redes estas teorías. Los simpatizantes de Trump han comprado el relato al otro lado del Atlántico y la pareja también ha presentado acciones legales en Estados Unidos por difamación para hacerles frente.

Se enfrentan a dos años de cárcel

En Francia, Brigitte Macron presentó la denuncia el 27 de agosto de 2024 por acoso cibernético contra una persona desconocida. Tras una investigación de las autoridades, se produjeron tres oleadas de arrestos en toda Francia a principios de año. Como resultado, once personas detenidas, diez de las cuales serán juzgadas esta semana.

La esposa del presidente francés pide una condena que podría ascender a los dos años de cárcel. Para ello, la fiscalía tendría que demostrar que ha habido una alteración en la salud mental de la denunciante. La pareja Macron también aportará pruebas científicas durante el juicio que demuestran que Brigitte es una mujer.

