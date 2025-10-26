Un joven de 27 años muere a causa del tratamiento que le salvó la vida siendo un niño

Collin Junio Lou Macari, un joven de tan sólo 27 años, fallecía el pasado mes de junio en Inglaterra tras haber recibido un tratamiento intensivo hace 25 años contra un cáncer. Su familia, todavía en duelo, exige respuestas después de que dicho tratamiento le causara la muerte.

Con tan sólo dos años, los familiares de Collin detectaron que el niño sufría retrasos en el desarrollo, convulsiones y letargo y decidieron llevarlo al hospital. Allí, los médicos le detectaron un tumor cerebral maligno, que se desarrolla de forma muy rápida y es crucial para el control del movimiento y la coordinación. El niño, de tan solo dos años, recibió un tratamiento intensivo de cirugía y radioterapia que logró salvarle la vida.

Los médicos le confirmaron lo peor

La vida de Collin transcurría con normalidad hasta que más de dos décadas después, el 10 de enero de 2024, Collin sufrió convulsiones, y en el hospital le confirmaron lo peor: había desarrollado otro tumor cerebral. Los expertos detectaron que el tumor había aparecido como resultado de la radioterapia que le salvó de niño.

Las palabras de su hermana

El joven finalmente falleció en Inglaterra un año después, y sus familiares insisten en que su muerte podría haberse evitado. Según ha confirmado TheMirror,la hermana del joven, Rebecca Poole había declarado: "Creemos que su tratamiento inicial pudo haber tenido algo que ver con el desarrollo del segundo tumor. Pero también creemos que realizarle exploraciones cerebrales anuales para detectar tumores, también contribuyó a exponerlo a más radiación. Si no se las hubiera hecho repetidamente, tal vez el cáncer no se habría desencadenado".

