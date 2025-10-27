Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en alerta a Jamaica y Cuba

El huracán Melissa se intensificó durante el fin de semana y alcanza categoría 5con vientos de 257 km/h. Está previsto que toque tierra en Jamaica y también se preparan en Cuba.

Nuria Briongos
Publicado:

El huracán Melissa se ha intensificado durante el fin de semana y alcanza categoría 5. Amaga con inundaciones catastróficas en Jamaica y Haití. Ha provocado 3 muertos en Haití y uno en República Dominicana. En el país caribeño más de 3.500 personas han sido evacuadas, avanza con vientos de 257 kilómetros por hora.

Podría ser el más fuerte jamás registrado en Jamaica

El ojo de la tormenta se encuentra a menos de 200 kilómetros de Jamaica. Decenas de turistas han abandonado el país. El Centro Nacional de Huracanes espera que toque tierra en ese país el martes por la mañana, convirtiéndose en el más fuerte registrado en la isla.

Las fuertes lluvias están afectando partes de Haití. La grave situación se prolongará durante varios días, las consecuencias pueden ser terribles.

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previene sobre: "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes.

Cuba también en alerta

Avanza también hacia Cuba, se encuentra a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, con ráfagas y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro. Melissa va lentamente a unos 7 kilómetros por hora, según la información más reciente del NHC.

Cuba también emitió una alerta de huracán para las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se emitió una alerta de tormenta tropical para gran parte de Haití, y el gobierno de Bahamas emitió una alerta de huracán para el centro y sureste de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

