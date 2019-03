Las caras de la tragedia de Japón

Quedaban pocas esperanzas de encontrar supervivientes cuando los equipos de rescate localizaban a una mujer de 70 años, atrapada durante cinco dias y a un hombre que ha permanecido sepultado otros cuatro días.

Miyagi es un goteo de supervivientes. Una mujer también se ha salvado de la gran ola gigante. Conmocionada, pero aún con fuerza da las gracias a su rescatador.

"El agua me arrastró. Me agarré a un árbol para no ahogarme, luego a un tatami... Daba vueltas alrededor de las casas que flotaban. Mi hija también fue arrastrada y no sé nada de ella", termina destrozada.

En un refugio todos preguntan por sus seres queridos. La lista de desaparecidos es interminable. Desesperado un hombre pregunta por su mujer a una señora mayor rescatada de entre las ruinas 20 horas despues del tsunami: "He encontrado a los niños, pero mi mujer está desaparecida".

En el centro de evacuación han habilitado teléfonos para que los habitantes localicen a sus familiares. Lágrimas, emoción y hasta temblores cuando escuchan la voz de sus seres queridos.