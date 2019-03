Un campamento surcoreano utiliza la disciplina militar para mejorar el peso de los niños

Un campamento surcoreano utiliza el método de la disciplina militar para mejorar el estado físico de los niños.



Su objetivo es que los pequeños pierdan peso y para ello, uniformados, realizan flexiones, intensos ejercicios y trabajan en equipo.



Estos ejercicios no sólo buscan fortalecer su estado físico sino que también pretenden ser una 'ayuda' para el estado mental de cada menor.



En este contexto, se les enseña a formar parte de un grupo, a no ser egoístas, compartir y vivir en sociedad, a través de la idea de 'trabajo en equipo'.



Por ello, este trabajo siempre se realiza bajo la estricta vigilancia de instructores militares.



La dureza del entrenamiento es tal que ha generado una fuerte polémica no sólo en Corea del Sur, sino también fuera del país.