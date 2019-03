Cain suspende su campaña para las presidenciales de 2012 por los escándalos sexuales

El republicano Herman Cain ha anunciado la suspensión de su campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2012, en medio de una serie de escándalos de acoso sexual e infidelidades conyugales.

"En el día de hoy, en medio de oraciones e introspección, suspendo mi campaña presidencial", ha anunciado Cain en rueda de prensa desde Atlanta. Cain ha atribuido esta decisión principalmente al "doloroso precio" derivado de las acusaciones sobre su infidelidad. "Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con mi esposa y ella está en paz conmigo", ha agregado. En el acto ante sus seguidores, Cain ha comparecido junto a su esposa, Gloria.

El ya excandidato, ha advertido sin embargo de que este no es el final de su carrera política. "Convertirme en presidente era el Plan A. Antes de que hoy os desaniméis, quiero explicaros el Plan B (...). No me van a silenciar. No me voy", ha asegurado, y ha afirmado que seguirá siendo "una voz para el pueblo", ha apostillado.

Cain, antiguo empresario de una cadena de pizzerías y sin experiencia en política, ha tenido que hacer frente en las últimas semanas a cuatro supuestos casos de acoso sexual que habrían ocurrido en la década de los noventa, cuando presidía la Asociación Nacional de Restaurantes. Sin embargo, Cain ha insistido siempre en su inocencia