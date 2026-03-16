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Guerra Irán

La UE busca salvar la ayuda a Ucrania y responder al plan de Trump para Ormuz

Los ministros de Exteriores y Energía se reúnen bajo la presión de desbloquear 90.000 millones para Kiev y definir su papel en la coalición naval que lidera EE. UU. en el Estrecho de Ormuz.

Pulso en Bruselas: La UE busca salvar la ayuda a Ucrania y responder al plan de Trump para Ormuz

Pulso en Bruselas: La UE busca salvar la ayuda a Ucrania y responder al plan de Trump para OrmuzReuters-Omar Havana

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María Lafalla
Publicado:

El Consejo de Asuntos Exteriores afronta este lunes en Bruselas una jornada marcada por dos frentes: la supervivencia financiera de Ucrania y la escalada bélica en Oriente Próximo. Con el tiempo en contra para que los fondos lleguen a Kiev en abril, los jefes de la diplomacia europea intentan coordinar una respuesta común antes de la cumbre de líderes del próximo jueves.

El factor Trump en el Estrecho de Ormuz

La seguridad en el Estrecho de Ormuz ha dado un giro tras las declaraciones del presidente Donald Trump este domingo. Trump confirmó que está negociando con siete países para asegurar la vía fluvial en plena guerra contra Irán: "Estamos recibiendo buenas respuestas. Si lo hacemos, genial; y si no, también es genial", afirmó, instando a sus aliados a proteger los petroleros ante el bloqueo de Teherán.

Ante esta presión, la Jefa de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha iniciado contactos con la ONU para estudiar una iniciativa similar a la del Mar Negro que asegure el tránsito de crudo y fertilizantes. Sin embargo, la unidad europea flaquea: mientras Países Bajos pide nuevas sanciones, Francia ha confirmado que su portaaviones Charles de Gaulle no se unirá a la misión de Trump y permanecerá en el Mediterráneo.

El veto de Orbán asfixia a Ucrania

En el flanco este, Viktor Orbán mantiene bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. El primer ministro húngaro ha endurecido su discurso en las últimas horas: "Nuestros hijos no morirán por Ucrania. Vivirán por Hungría" ha asegurado en X. Este veto, sumado a las reticencias de Eslovaquia, mantiene paralizado también el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin.

Aunque no se esperan acuerdos definitivos hoy, la reunión fijará las posturas definitivas que los jefes de Estado retomarán el jueves en la cumbre del jueves en Bruselas.

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