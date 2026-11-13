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Un buque choca con un crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans y lo deja escorado

Por el momento, no hay víctimas, aunque las autoridades locales continúan trabajando en la zona del accidente.

Imagen de un crucero

Imagen de un crucero Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un buque ha chocado contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans. Por el momento, no hay constancia de víctimas. Las autoridades locales han detallado que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por un buque. Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno.

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando recibió el golpe. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

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