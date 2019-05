El brutal ataque de una niña a su compañera con necesidades especiales en el autobús escolar

Lillian Waldron, de 10 años, volvía a casa después del colegio cuando fue brutalmente atacada por una compañera en el autobús escolar. La niña padece una discapacidad intelectual que hace que tenga una edad mental de dos años por lo que le es imposible hablar.

Cada día volvía del colegio en el autobús escolar cuando otra compañera le mordió brutalmente en el brazo. Los padres de la pequeña han explicado a 'Metro' que cuando llegó a casa no paraba de llorar y fue cuando descubrieron los moratones por todo su cuerpo.

Los padres denuncian que el conductor del autobús pudo evitarlo y no hizo nada. De hecho, Lillian se sienta justo detrás del conductor y pudo haber visto la agresión. "Ella no puede decirles que se detengan, no pudo escapar, porque está en un arnés en un asiento de seguridad", explica la madre.

La niña que mordió a la pequeña no ha vuelto al colegio y los padres han decidido que dos adultos la acompañen en el trayecto de forma temporal para que no sufra más agresiones.

