Javier Milei anuncia sanciones a empresas que operen en Malvinas

Javier Milei vuelve a poner la soberanía de las islas Malvinas sobre la mesa. Ha anunciado que impondrá sanciones a las empresas que participan en prospecciones petrolíferas. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una puesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, dijo recientemente en un discurso.

Además, ha avisado a Reino Unido, país al que pertenece este territorio de ultramar situado a unos 500 km al este de la costa argentina, que no tolerará los planes de explotación de crudo. Posteriormente, ha anunciado también la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, cerca de la zona. Una postura firme apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según anunció el propio Milei, “el presidente Trump declaró que Estados Unidos está reevaluando su postura histórica respecto a las Malvinas. Estados Unidos está considerando este cambio de postura porque sabe que Argentina es un socio confiable”.

Preguntado por un medio británico, Donald Trump declaró que si Argentina y Reino Unido entraran en guerra, no apoyaría a los británicos. "Supongo que lo tendrían muy difícil. Les pedí ayuda en Irán y, a pesar de que la mayoría del petróleo que reciben pasa por Ormuz, me dijeron que no podían ayudarme. El primer ministro me dijo que no tenían barcos”.

La polémica de la soberanía de las Malvinas por parte de Argentina se vio recientemente avivada por la pancarta que mostraron los jugadores de la selección argentina durante la celebración de su victoria sobre Inglaterra en el pasado mundial de fútbol de 2026. Ahora, el presidente Milei da un paso más en esta reclamación del territorio de ultramar que llevó a la guerra a ambos países en 1982.