Italia mantendrá los controles con España hasta descartar "completamente" los riesgos de seguridad

Italia mantendrá los controles a los viajeros procedentes de España y, por el momento, no recuperará la libre circulación entre ambos países. El Gobierno de Giorgia Meloni asegura que no levantará la suspensión del acuerdo Schengen hasta que pueda descartar "completamente" cualquier riesgo para la seguridad del país tras la crisis migratoria de Ceuta.

Así lo ha confirmado este jueves el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, durante su comparecencia ante un comité parlamentario para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo: "La decisión de suspender la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto y, en todo caso, solo después de que se hayan excluido completamente los riesgos de seguridad para Italia", ha asegurado.

Italia acusa a España de responder con una "lógica de represalia"

Piantedosi ha defendido que la decisión italiana de recuperar temporalmente los controles se ajusta plenamente al derecho europeo. Al mismo tiempo, ha criticado la respuesta de España, que también ha establecido controles sobre los viajeros que llegan desde Italia. El ministro considera que el Gobierno español ha actuado siguiendo una "lógica de represalia" al responder a las medidas italianas con la suspensión de la libre circulación y la puesta en marcha de sus propios controles.

De esta forma, Italia mantendrá las restricciones al menos hasta el 15 de agosto. Llegada esa fecha, Roma estudiará la situación antes de decidir si existen las condiciones de seguridad necesarias para retirar los controles.

España ya ha controlado a más de 3.000 viajeros

España, por su parte, mantiene sus controles aleatorios. Desde que comenzaron a las 00:00 horas del sábado y hasta las 14:00 horas de este jueves, la Policía Nacional ha controlado a 3.115 viajeros de terceros países llegados desde Italia.

Los controles se han realizado sobre pasajeros de 273 vuelos y en el dispositivo han participado 446 agentes de la Policía Nacional, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Este jueves se han llevado a cabo en numerosos aeropuertos españoles, entre ellos Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Bilbao, además de aeropuertos de Baleares y Canarias.

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