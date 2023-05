Bill Nelson, director de la NASA: "Hay una carrera espacial con China, intentamos cooperar, pero no han respondido"

Antena 3 Noticias ha podido hablar con Bill Nelson, director de la NASA. Nelson fue el segundo congresista que viajó al espacio en 1986 y ahora, 37 años después de aquel viaje, dirige la agencia espacial estadounidense con un objetivo muy ambicioso: que la humanidad regrese a la Luna.

PREGUNTA: ¿Qué papel va a tener España en el programa Artemis?

RESPUESTA: España tiene un papel muy importante. Forma parte de la Agencia Espacial Europea y como tal trabajará en la base lunar que queremos construir en la Luna. Esta base lunar va a ser un lugar hasta donde los astronautas podrán volar, podrán estar allí y desde allí recorrer el terreno lunar, reponerse en la base y volver a la Tierra, a su hogar.

P: ¿Por qué quiere la NASA y las agencias colaboradoras regresar a la Luna medio siglo después?

R: Hace medio siglo solo fuimos a la Luna a ver el desarrollo de las tecnologías y revolucionamos la tecnología en la Tierra, pero ahora vamos a la Luna por una razón muy diferente. Es un terreno hostil que está a tres días de distancia de la Tierra y debemos ir a aprender a vivir, a estudiar, a desarrollar, a crear y a inventar. Así podremos enviar a gente hacia Marte. La Luna está a unos días de distancia, Marte está a meses y meses de distancia, así que tenemos que aprender cómo mantener con vida a los humanos en la Luna para llegar hasta Marte.

P: ¿Les preocupa la llegada de China a la Luna?

R: Lo dice por lo de ayer, pero China va a viajar a la Luna con astronautas en 2030 y si nosotros mantenemos nuestro calendario, vamos a llegar a la Luna, a más tardar, en 2025 o 2026. Pero sí, es una carrera espacial... China va a lanzar una prueba el próximo año. Va a realizar tres pruebas al Polo Sur. Y ¿por qué ese punto, el Polo Sur de la Luna, que es donde vamos a ir y aterrizar con nuestros astronautas? ¿Por qué? Porque es donde encontramos restos de agua y solo tratamos de proteger el área que es donde China va a ir y que pueda decir esto es nuestro, manténganse fuera. De ahí la importancia de los acuerdos de Artemisa que he firmado con la ministra de Ciencia e Innovación y el presidente.

P: ¿Cree que es posible una futura cooperación espacial con China?

R: Espero que sí y lo he intentado, pero no he obtenido respuesta.

P: ¿Cómo está actualmente la relación con Rusia?

R: En la Tierra, en Ucrania, es muy muy difícil, pero en el espacio los astronautas y los cosmonautas trabajan fuerte y las relaciones son estables.

P: ¿Cuáles son los planes de la NASA para la Estación Espacial Internacional en la que sigue colaborando con Rusia?

R: Vamos a mantener la Estación Espacial Internacional hasta 2030. Rusia se ha comprometido a estar al menos hasta 2028, pero creo que van a mantenerse hasta que pongamos fin a la Estación Espacial Internacional. Ya está vieja, tiene más de 30 años y creo que después de poner fin a la Estación Espacial Internacional la cooperación con Rusia va a continuar.