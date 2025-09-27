Dinamarca y Noruega alertan de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

Las autoridades de Dinamarca han informado de que, durante la noche de ayer, se produjeron nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares del país nórdico. En concreto, se observaron varios drones sobre la base aérea de Karup.

Tal y como ha detallado el Gobierno de Dinamarca, estos incidentes, los cuales han calificado de "guerra híbrida", se suman a los que ya se estaban produciendo desde el pasado lunes.

Un portavoz de la Policía confirmó a la agencia Ritzau, que en la noche del viernes hubo una "operación" debido al vuelo ilegal de drones tanto dentro como fuera del área de la base aérea de Karup. Precisamente, esta operación llevó a que se cerrara durante algún tiempo el espacio aéreo al tráfico civil. La Policía contabilizó "uno o quizás dos drones" durante el incidente, en un avistamiento en el que cooperó con las Fuerzas Armadas.

El Comando de Defensa de Dinamarca confirmó en un mensaje a la misma agencia que el viernes por la noche se observaron drones en "varios emplazamientos de las Fuerzas de Defensa de Dinamarca", aunque no proporcionaron más detalles.

Durante la noche del miércoles, ya se observaron vuelos de drones sobre la base aérea de Skrydstrup y sobre el aeropuerto de Aalborg, la cuarta ciudad más grande del país, que también cuenta con una parte militar y que fue cerrado al tráfico durante una hora.

La aparición de drones obligó a cerrar el aeropuerto de Copenhague

Anteriormente, la aparición de drones obligó a cerrar el pasado lunes el aeropuerto de Copenhague al tráfico aéreo durante unas cuatro horas, lo que provocó retrasos a aproximadamente 20.000 viajeros.

Por el momento, las autoridades no han determinado quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido", tal y como han expresado la sospecha de una posible vinculación con Rusia.

Noruega investiga posibles avistamientos

Las autoridades noruegas están investigando un posible avistamiento de drones sobre instalaciones militares, según informaron. "Podemos confirmar que hemos recibido informaciones de posible actividad de drones observada en la zona alrededor de la base aérea de aviones de combate en Orland", declaró un portavoz de las Fuerzas Armadas al diario 'Dagens Naeringsliv'.

Los avistamientos se produjeron fuera del área de la base y sus operaciones no se han visto afectadas, de acuerdo con el portavoz. La Policía, por su parte, declaró que toma en serio las informaciones y ha lanzado una investigación, aunque todavía es pronto para informar sobre posibles resultados.

Encuentran fragmentos de un dron en una reserva natural de Estonia

Estonia ha encontrado fragmentos de un dron en una reserva natural en el suroeste del país. Por el momento, las autoridades están investigando este suceso que se ha producido una semana después de que el país báltico denunciase una violación de su espacio aéreo por aviones rusos.

Tal y como ha confirmado la cadena pública ERR, un residente de la zona encontró el fragmento en la Reserva Natural de Luitemaa, y según informaciones preliminares pudo ser arrastrado por las olas hasta la playa.

Según el fiscal encargado de este caso, Taavi Pern, aún es pronto para determinar cómo llegó el fragmento hasta la costa estonia. Además, ha asegurado que ese fragmento "no contenía explosivos".

Dinamarca prevé más "ataques híbridos" tras el avistamiento de drones

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha asegurado que su país ha sufrido "ataques híbridos" y que "puede haber más", en una declaración institucional grabada en la que ha anunciado una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" en las inmediaciones de infraestructuras críticas en territorio danés.

Tal y como ha detallado la primera ministra, "estos son ataques que debemos esperar y que pueden venir más". Asimismo, ha reconocido que verán "más ataques de hackers, drones y más sabotajes".

Ante esta situación, Frederiksen ha argumentado que el deber de su Gobierno es "cuidar de Dinamarca y prepararse para contrarrestar mejor los ataques híbridos lo antes posible".

Para hacer frente a los ataques, ha destacado Frederiksen, que las autoridades danesas están en contacto con sus aliados "con vistas a fortalecer rápidamente nuestras propias capacidades para detectar y combatir drones". Tal y como ha afirmado, están manteniendo un "estrecho diálogo con los aliados de la OTAN para saber cómo pueden ayudar a Dinamarca en la situación actual".

