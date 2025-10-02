Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El buque Mikeno logra burlar el bloqueo israelí y se sitúa a menos de una hora de Gaza

El navío de la Global Sumud Flotilla podría haber sido intervenido a 11 kilómetros de Gaza.

Flotilla Global Sumud

Flotilla Global SumudEFE

Ángel Granero
Publicado:

El barco Mikeno, perteneciente a la Global Sumud Flotilla, se encuentra a menos de una hora de la Franja de Gaza, según datos de la propia misión. La geolocalización sitúa a la embarcación a unas siete millas náuticas, alrededor de 11 kilómetros, frente a la costa palestina.

El navío permanece parado. No se ha podido confirmar si ha sido interceptado y por eso está ya tan cerca de la costa. Un total de 39 barcos han sido interceptados hasta las 07:00 horas. Las últimas embarcaciones interceptadas por la Armada israelí fueron el Oxigono, el All-in y el Captain Nikos.

También han sido detenidos otros barcos como el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora y el Grande Blu, entre otros. A bordo de estas embarcaciones viajaban unas 200 personas, cuyo paradero sigue sin confirmarse. Los organizadores denuncian que se trata de un "ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados".

Entre los arrestados se encuentran 30 ciudadanos españoles, además de grupos numerosos de Italia, Turquía, Malasia, Túnez, Brasil y Francia. También hay activistas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. La flotilla ha hecho un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones internacionales. Exigen que se garantice la seguridad de los participantes y se produzca su liberación inmediata.

Israewl asegura que serán deportados

Desde el Gobierno de Israel han informado que los activistas de la Global Sumud Flotilla están siendo trasladados de forma "segura" a Israel de cara a iniciar las labores para su deportación, tras la interceptación en aguas internacionales de los barcos que participaban en la misión, que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

"Los pasajeros de la Hamás-Sumud en sus yates están en camino de forma segura y pacífica a Israel, donde se iniciarán los procesos para su deportación a Europa", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta en la red social X, donde ha asegurado que todos ellos "se encuentran bien" tras la interceptación de sus embarcaciones.

