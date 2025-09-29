Dinamarca se blinda por el miedo a drones rusos durante la cumbre europea

Una noche más, Dinamarca ha anunciado que ha detectado la presencia de drones sospechosos sobre instalaciones militares de sus fuerzas armadas. Aseguran que tuvieron que desplegar varias unidades para verificar que no hubiera peligro. No es la primera vez, la semana pasada durante varias noches se tuvieron que cerrar dos aeropuertos del país por la presencia de estas aeronaves, que amenazan la seguridad en una infraestructura crítica como es un aeropuerto o una base militar.

Este mismo fin de semana, también Noruega avistó drones sobre bases militares y Alemania informó de que un enjambre de drones no identificado fue detectado en el estado de Schleswig-Holstein, que precisamente hace frontera con Dinamarca.

Con este contexto de alerta, esta semana se celebran en Copenhague dos grandes cumbres europeas, el miércoles un Consejo a 27 y el jueves un encuentro de la Comunidad Política Europea, en el que se esperan medio centenar de jefes de Estado y de gobierno. La primera medida anunciada ha sido prohibir desde el lunes todos los vuelos de drones civiles y militares en el país hasta el próximo viernes.

El ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, ha señalado que “saltarse la prohibición puede conllevar una multa o prisión de hasta dos años. La policía está en alerta máxima y nuestras autoridades deben utilizar sus fuerzas cuando sea necesario para proteger a los daneses y a nuestros visitantes”, ha precisado ante la prensa.

¿Está la mano del Kremlin detrás de estos drones?

Se siguen investigando todos estos incidentes en aeropuertos y bases militares. De momento no hay pruebas definitivas de que la mano del Kremlin esté detrás, pero todos los indicios apuntan hacia Moscú. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, desde el primer momento ha vinculado las incursiones al conocido patrón ruso que intenta desestabilizar Europa.

También el presidente ucraniano ha deslizado la autoría de Putin. “Tenemos información de inteligencia que indica que los rusos están utilizando petroleros para lanzar y operar drones contra países europeos. Esto es una prueba más de por qué el mar Báltico y otros mares deben estar cerrados a los petroleros rusos, al menos a la flota en la sombra”, ha declarado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

El primer ministro de Polonia cree que Rusia está intensificando la presión contra los países de la OTAN y resalta que los europeos nos jugamos mucho en la invasión de Ucrania. “Nos guste o no, la guerra de Ucrania es también nuestra guerra, no solo por solidaridad con los atacados, sino porque afecta a nuestros intereses fundamentales. Si perdemos esta guerra, las consecuencias afectarán no solo a nuestra generación, sino a todas las generaciones venideras en Polonia, en EEUU y en toda Europa… que nadie se haga falsas ilusiones”, ha dicho Donald Tusk.

Apoyo europeo en la lucha anti-drones

El ministro alemán de Defensa ha sido el primero en confirmar, durante el Foro de Seguridad de Varsovia, que su país desplegará personal militar con equipos anti-drones en Dinamarca para apoyar la seguridad de la reunión de jefes de Estado y de gobierno de esta semana. Acto seguido era Francia quien, a través de redes sociales, anunciaba que se suma a estos refuerzos. Enviará unidades anti-drones, con una tropa de 35 efectivos y un helicóptero Fennec.

También Suecia desplegará unidades. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha anunciado la entrega de radares especializados en la lucha contra el ataque de drones. Asegura que “los sistemas suecos son utilizados a menudo en operaciones de corto radio y sirven para mejorar la seguridad de las operaciones de las Fuerzas Armadas”.

