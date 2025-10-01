VÍDEO: Las duras imágenes del momento en el que un hombre pierde las piernas tras ser atropellado por un furgón policial

Jóvenes de la Generación Z han vuelto a las calles en distintas ciudades de Marruecos. Se han registrado enfrentamientos con la policía y escenas de gran dureza. Advertimos de la crudeza de las imágenes. En uno de los vídeos, un furgón policial atropella a varios manifestantes. Uno de ellos sale gravemente herido y ha perdido las dos piernas.

Hay decenas de detenidos. Los jóvenes reclaman más ofertas laborales y mejoras en servicios básicos como sanidad y educación.

