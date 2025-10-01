ALEMANIA
Un muerto en la explosión de un edificio obliga a cerrar el Oktoberfest de Múnich tras recibir una amenaza
La fiesta de la cerveza más multitudinaria cierra este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada".
El Oktoberfest de Múnichcierra al recibir una alerta de explosivos "verificada", según informa el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter. Las autoridades adoptan esta decisión después de que se haya producido una explosión en un edificio residencial que ha dejado un fallecido.
El aviso de bomba pone en alerta a la región y se decide suspender, como medida de precaución, el Oktoberfest, una multitudinaria fiesta a de la cerveza que se celebra en la pradera Theresienwiese del 20 de septiembre al 5 de octubre. Permanecerá cerrado hasta que se determine si existen riesgos para su celebración. "No podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest", declaró Reiter en el consejo municipal, citan medios locales.
Las Policía recibió una llamada alertando que habían encontrando una furgoneta completamente calcinada, un edificio con trampas explosivas, por lo que recurrieron a las fuerzas especiales para su desactivación, y una persona herida junto a un lago cercano, que terminó falleciendo.
La Policía sospecha que el incendio fue intencionado. "Actualmente estamos investigando en todas las direcciones. Se están examinando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, entre ellos la Theresienwiese. Por este motivo se retrasa la apertura del recinto ferial", informó la Policía en la red social X.
Además, las autoridades, tras el suceso, encontraron una "carta del autor" sobre una amenaza de bomba.
