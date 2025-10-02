Dos muertos en la quinta noche de protestas en Marruecos

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se agudizan las protestas juveniles en Marruecos. En las últimas horas han muerto dos personas durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real en el poblado de Laqliaa, en el sur de Marruecos.

Noor Ben Yessef
Quinto día de protestas en Marruecos y la violencia se ha agudizado en algunas ciudades. En las últimas horas han muerto dos personas en el poblado de Laqliaa, en el sur de Marruecos, durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real. Según las autoridades locales, los manifestantes de forma "agresiva" agredieron e incenciaron las instalaciones, y que por eso los efectivos de la Gendarmería tuvieron que abrir fuego para repeler el ataque.

"El personal de la Gendarmería de Laqlia se vio obligado a usar sus armas de servicio la noche del miércoles 1 de octubre de 2025 en legítima defensa para repeler un ataque y asalto a una comisaría de la Gendarmería Real", han apuntado.

"El personal de la Gendarmería de Laqlia se vio obligado a usar sus armas en legítima defensa"

Autoridades marroquíes

La movilización de la Generación Z que comenzó como una marcha pacífica exigiendo mejoras en la sanidad y educación pública está dando un giro peligro, en algunas zonas. De esta manera, los agentes están justificando el uso de la fuerza. La Presidencia de la Fiscalía marroquí ha advertido de que las fiscalías de los distintos tribunales del país van a actuar actuar con la "máxima firmeza" ante los actos de vandalismo. En algunas ciudades, algunos jóvenes se han desmarcado de las marcas para asaltar tiendas y bancos. Esta mañana, en Tánger, muchas personas se han encontrado sus locales destrozados, la mayoría con los cristales rotos y el mobiliario afectado.

En las últimas horas han muerto dos personas

Las protestas siguen siendo "no autorizadas" por el gobierno marroquí, es la medida legal a la que se acogen para proceder a detener a todo el que se manifieste, pero los jóvenes siguen convocando manifestaciones a través de la red social Discord. La juventud marroquí dice haber "despertado". Aseguran que no van a parar hasta conseguir reformas en sanidad y educación, oportunidades de trabajo y una mayor justicia social, en un país del que dicen, no se quieren ir, quieren quedarse y progresar.

