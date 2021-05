Un avión de Bielorrusia con destino a Barcelona, obligado a volver al aeropuerto

Un avión de Bielorrusia con destino a Barcelona se ha visto obligado a dar la vuelta en mitad del viaje porque tenía prohibida la entrada a la Unión Europea. El piloto ha esperado a recibir ordenes directas para regresar a Minsk, el origen del vuelo, y ha tenido que sobrevolar la frontera con Polonia dando vueltas en circulo para no "pisar" territorio europeo.

La Comisión Europea ha sancionado a Bielorrusia por desviar un vuelo de Ryanair para detener al periodista Roman Protasevich, que iba subido a bordo. Los líderes europeos decidieron imponer un paquete de sanciones contra el país, entre ellas, cerrar el espacio aéreo a los vuelos de Bielorrusia.

Una decisión que ha afectado al vuelo B2869 de la ruta Minsk-Barcelona cuando ha tenido que regresar al aeropuerto de la capital bielorrusa. Sobre las 13:30 hora local, el piloto despegó, tal y como estaba previsto, pero al llegar a la frontera con Polonia, tuvo que frenar su recorrido. El vuelo ha estado dando varias vueltas sobre el espacio aéreo bielorruso, hasta media docena de 'loops', sin atreverse a cruzar y esperando órdenes para actuar. Sobre las 14:00 horas ha dado definitivamente la vuelta a la capital.

Otros vuelos sí han cruzado fronteras

Pese a la restricción impuesta por la Unión Europea a Bielorrusia, hay vuelos que sí han conseguido hacerlo. Es el caso de algunos de la compañía Belavia. La sanción todavía no ha entrado en vigor, por eso un vuelo con destino a Varsovia sí ha podido aterrizar, al igual que otros con destino a Polonia, según informa el portal bielorruso 'Hartiya97'.

Por otra parte, la Embajada de Bielorrusia en España también ha advertido de los efectos colaterales que puede tener el veto a la aerolínea estatal Belavia porque, por ejemplo, hay algunos que gestionan el trayecto desde Minsk para enfermos de cáncer. Advierte de que la Unión Europea no ha sido sincera al explicar que "impondrán sanciones que no afectarán a ciudadanos comunes" y aseguran que no "nos parece que los 'nobles' objetivos de la UE y España no pueden alcanzarse con estos métodos", ha detallado la Embajada en un mensaje en sus redes sociales.